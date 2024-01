Sky: Lecce jobbar fortsatt på Lagerbielke-affär

Sillybloggen

Tidigare IF Elfsborg-backen Gustaf Lagerbielke, 23, har under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox i Celtic. 23-åringen har kopplats ihop med en transfer till Serie A-klubbarna Hellas Verona, Genoa och Lecce, och möjligen kan det bli en flytt innan transferfönstret stänger igen under nästa vecka.