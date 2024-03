Uppgifter: Manchester United öppet för att sälja Antony

Sillybloggen

Efter sin flytt från Ajax till Manchester United under sommaren 2022 har Antony haft stora problem med att leva upp till de högt ställds förväntningarna. Detta har bland annat gjort att brassen ännu inte har startat en ligamatch under 2024.

Nu uppger The Telegraph att Manchester United är öppet för att sälja 24-åringen under sommarens övergångsfönster – trots att man får räkna med att inte få in i närheten av de 85,5 miljoner pund, motsvarande 1,12 miljarder kronor, som betalades 2022.

En aspekt som dock kan försvåra en försäljning är det faktum att Antony alltjämt står anklagad, mot sitt nekande, för misshandel mot sin tidigare flickvän.

Antony står under säsongen noterad för 22 Premier League-matcher där det har blivit noll mål.