Sky: Milan köper loss Jimenez

Milan tog förra sommaren in högerbacken Álex Jiménez, 18, från Real Madrid på lån över den här säsongen, och så här långt har spanjoren gjort tre framträdanden i Serie A.

Nu uppger italienska Sky att Milan köper loss Jiménez, och därmed får in spelaren på permanent basis. Enligt Sky är övergångssumman på under fem miljoner euro, motsvarande under 57 miljoner svenska kronor, samtidigt som Real Madrid sägs ha en återköpsklausul.

Jiménez är fostrad i Real Madrid, men har aldrig representerat klubbens A-lag.