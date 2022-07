"AC":s frustration efter utvisningen: "Han ramlar som om han hade dött"

Malmö FF är utslaget redan i Champions Leagues andra kvalomgång. Efter 0-1 på bortaplan blev Zalgiris Vilnius för starkt även i returen, som MFF förlorade med 0-2. Hemmalaget sköt bara tio skott under hela matchen, trots utgångsläget, och hade enormt svårt att luckra upp den litauiska backlinjen.

- De var extremt duktiga taktiskt och var aggressiva med deras fembackslinje. Varje gång vi försökte slå in den framför deras backlinjen klev de in framför och vann bollen. Man kan så klart inte skapa 20 chanser i Europa, det vet vi om, och vi hittade inte rätt när vi spelade in bakom deras försvar. Då blir man straffad i Europa. Oavsett vilket land man kommer från är kvaliteten så pass bra i länderna runt om i Europa, säger Anders Christiansen.