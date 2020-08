Djurgårdstränaren om Bandas väg från petad till startplats: "Inte så konstigt"

I vintras knöt Djurgården till sig den zambiske mittfältaren Emmanuel Banda, 22, från Oostende. Men nyförvärvets första tid i den allsvenska klubben präglades av petningar och bänkplatser. Anledningen? Inledningsvis ansågs han inte vara tillräckligt bra.

Nu har dock saker och ting förändrats. Sedan den 22 juli, när Djurgården kryssade mot Östersunds FK (0-0), har fått speltid i sju raka matcher, varav att han startat i de senaste allsvenska matcherna inför att Djurgården inleder sitt Champions League-kval mot Ferencvaros under onsdagen.

Kim Bergstrand, tränare i Djurgården, tycker inte det är särskilt märkligt att Banda gått från frysbox till startplats. Han behövde acklimatisera sig.

- Det är så att han kom hit under vintern och det var corona, vi hade inga matcher. Det är en ny kultur för honom med fotbollen, så det är klart att det tar lite tid att anpassa sig till allting. När man inte kan spela matcher blir det dessutom mycket svårare att komma in i en grupp och ett lag. Så det är inte så konstigt att det tog lite tid. Men han har tagit sig in för att han lärt sig och det är en väldigt skicklig fotbollsspelare i grunden, säger Bergstrand till Fotbollskanalen.

För en månad sedan var han bänkad. Vad är det han har utvecklat under din och ”Tolles” (Thomas Lagerlöf, tränare) ledning?

- Det har inte bara att göra med vad han gör och inte gör. Det handlar mer om att han lär sig spelet som Djurgården spelar och fotbollen i Sverige, men det är också så att det är mycket matcher och andra spelare kanske är avstängda eller har gått sönder. Det är en kombination av massa saker såklart.

Bergstrand fortsätter:

- Han kanske har gått framåt medan andra gått bakåt samtidigt som det är skador och sjukdomar och så där. Det är en kombination av allt det där.

Under den perioden han var utanför truppen, hur mycket pratar med en sådan spelare om vad han måste förbättra och så vidare?

- Ganska mycket. Men vi har inte pratat så mycket om att han ska starta varje vecka. ”Tolle” hade hand om Banda under den perioden lite mer specifikt. De hade mycket kommunikation och tittade på mycket bilder och så där. Vi försöker självklart att ha kommunikation med alla spelare, men en ny spelare behöver man lära lite andra saker än den som har varit här länge.

Banda har under sina första sju matcher i Djurgårdströjan svarat för ett mål, och det gjorde han i senaste 3-0-segern mot Örebro SK.