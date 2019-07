FEM SPANINGAR: "Ni har alla chanser i världen att gå vidare, AIK"

Maribor fick göra för billiga mål

Full koncentration och en mer eller mindre fläckfri defensiv insats från AIK:s sida? Nej, så blev det inte alls. Tränaren Rikard Norling har i allsvenskan byggt upp ett ramstarkt försvarspel som lovat gott inför Europa-spelet, men varken förra säsongen eller i år har samma stabilitet synts till på utländsk mark. Det tog mindre än sex minuter innan Maribor förvånande nog lyckades luckra upp ett samlat AIK-försvar. Heradi Rashidi blev bolltittande, Maribor lurade upp Daniel Granli i planen och hittade in med ett instick bakom Karol Mets och Per Karlsson som gav ett friläge och i förlängningen 1-0. Ett för billigt baklängesmål att släppa in om man ska ta sig hela vägen till gruppspel i Champions League, och säkerligen ett som sved för herr Norling. Och även 2-1-målet fick Maribor trycka in alldeles för enkelt. En till synes ganska löst slagen hörna landade i att Sasa Ivkovic helt ostört fick hoppa upp och nicka in bollen i bortre hörnet.

Hade AIK för stor respekt för Maribor?

I paus stod det 2-1 till Maribor. Det borde inte ha behövt göra det. AIK försvarade sig som sagt alldeles för dåligt på de två målen och faktum är att hemmalaget inte skapade särskilt mycket mer i den första halvleken. Visst hade Maribor mycket boll men de kom egentligen ingen vart. Det gick för långsamt för det slovenska laget för att de skulle kunna skapa något märkbart tryck eller någon anstormning mot AIK. ”Gnaget” kom också fram i några halvfarliga attacker, utöver sitt mål, och frågan är: Kunde AIK varit hetare och gått för det mer under de första 45 minuterna? Möjligt. Samtidigt är det förståeligt att man inte vill vara dumdristig i inledningen av en bortamatch när man möter ett lag som inte har lika bra koll på som de allsvenska motståndarna. Klart är i alla fall att Maribors kvalitet rent spelmässigt inte lär ha skrämt AIK på något större sätt.

Linnérs räddning kan bli avgörande

Den andra halvleken var jämn, men Maribor skapade de stora farligheterna. Offensivt gjorde AIK 45 ganska slätstrukna minuter och kom inte upp i nivå. Det ska ju dock nämnas att Maribors mål precis innan pausvilan försatte mötet i ett ganska lurigt läge, för en 2-1-förlust är trots allt ett godkänt resultat att ta med sig hem för AIK. I det läget kunde inte laget ösa på allt för mycket, med risk för att åka på ett till baklängesmål. Maribor ville nog gärna ha fått in ett 3-1-mål, men var ju lite i samma läge som AIK där ett mål i baken hade kunnat bli rejält ödesdigert. Hemmalaget var hur som helst ytterst nära ett 3-1-mål på tilläggstid. Då klev AIK-keepern Oscar Linnér fram och stod för en räddning som mycket väl kan visa sig bli avgörande.

Är det trion som ska bära AIK till Europa-succé?

Isländske forwarden Kolbeinn Sigthorsson hade överlag ingen lyckad kväll i Slovenien. Han fick inte mycket gjort och tappade markeringen vid Maribors 2-1-mål. Men tre andra etablerade spelare som levererade är Tarik Elyounoussi, Sebastian Larsson och Henok Goitom.

Elyounoussi har varit sylvass den här säsongen och vållade stundtals problem för Maribor med sitt mod och fina löpningar.

Larsson är oerhört viktig för AIK:s spel och hans passningsspel höll som vanligt hög nivå.

Goitoms smarthet går inte att underskatta och hans placering in i bortre hörnet till 1-1 à la Thierry Henry (efter en läckerhet till pass av just ”Seb”) imponerar stort.

Det är kanske en självklarhet, men det känns verkligen som att det är framför allt de tre som behöver visa vägen och sin klass om det ska bära långt för AIK i Europa. De har kvaliteter som kan sticka ut även i Europa-sammanhang. Mycket ansvar ligger på deras axlar.

AIK har alla chanser i världen att gå vidare

Så var står vi efter den här matchen? Det går att konstatera att 2-1 är ett ganska bra resultat för AIK, men att laget inte var särskilt nära att stå för en toppinsats i Slovenien. Samtidigt är det lätt att stirra sig blind på de två taffligt insläppta målen och prata ”för mycket” om vikten av att hålla tätt på bortaplan, för det är ju så att bortamål väger otroligt tungt. Och AIK hade klass nog att blixtra till och få med sig det där målet hem till Solna. Med tanke på att det finns stort utrymme till förbättring hos AIK inför returen och Maribor inte övertygade känns det absolut logiskt om ”Gnaget” vänder på steken i nästa vecka. Jag skulle nog säga att Norlings mannar är små favoriter till avancemang. Här finns alla chanser i världen att säkra en plats i den tredje kvalrundan, AIK.