FEM SPANINGAR: "VAR hånlog MFF i ansiktet efter en jättematch"

Dahl Tomasson släppte guldstridstanken temporärt MFF har en potentiellt avgörande match för guldstriden i horisonten, bara fem dagar bort. Inga bekymmer tänkte Jon Dah Tomasson. Malmö FF-tränaren valde att formera starkast möjliga lag för att hålla hoppet om den sista Europaspelsmöjligheten efter nyår vid liv. Han tog in med Peru-stjärnan Sergio Peña bredvid Oscar Lewicki på centralt mittfält och sköt fram med en vänsterkantsaxel bestående av Niklas Moisander, Søren Rieks och Veljko Birmancevic. Längst fram startade Antonio Colak istället för den andra målskytten från Häcken-matchen, Malik Abubakari. Dahl Tomasson pratade inför matchen om att Malmö FF skulle tro på det, och eftersökte modet hos sina spelare. Tro och mod var precis det som dansken fick se i första halvlek.

Det första CL-målet var ett skolboksexempel

MFF, som sammantaget blivit lite bättre för varje match i Champions League-gruppspelet, gjorde sin bästa halvlek i kväll. Zenit stängdes ner, bortaspelarna blev frustrerade och såg inte ut att det tycka att var det allra roligaste att spela fotboll en halvljummen novemberkväll i södra Skåne. Zenit blev det första laget i Grupp H att släppa in ett mål från MFF – men vilket mål sedan. Rieks fullträff i den 28 minuten var ett skolboksexempel på ett perfekt anfall med alla lagdelar involverade. Bara antalet passningar – 23 stycken – fram till att 34-åringen avfyrade skottet från straffområdet är imponerande nog. MFF visade samma tålamod under anfallet som de hade hela halvleken och vågade slå passningen framåt. Nyckelaktionerna är när Anel Ahmedhodzic och Lewicki slår sina passningar fram istället för i sidled på högerkanten, vilket öppnar ytan för att Rieks och Birmancevic senare ska kunna väggspela sig in i straffområdet. Avslutet från dansken var oklanderligt.