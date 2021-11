TV: MFF blåst på seger efter sen VAR-granskning - drömmen om Europa League i kras

Inför den näst sista gruppspelsomgången i Champions League under tisdagen var Malmö FF pressat att vinna för att chansen till en tredjeplats, och vidare spel i Europa League efter nyår, skulle finnas kvar. Faktum är att MFF inte ens hade gjort ett mål i årets gruppspel innan hemmamötet med Zenit. Men den nollan lyckades de himmelsblå spräcka.

Malmö hade en hel del boll i den första halvleken och efter 23 passningar i rad inom laget gjorde Søren Rieks 1-0 för MFF i den 28:e minuten. Dansken väggspelade sig in i straffområdet med Veljko Birmancevic, vek in i planen och dunkade in bollen i bortre hörnet.

Zenit skapade några halvchanser under de första 45 minuterna. Bland annat fick man till ett långskott i den 37:e minuten som gick utanför stolpen.

Tidigt i den andra halvleken var bortalaget nära att kvittera till 1-1. Malmös keeper Johan Dahlin kom in sent i en duell med Wendel och drog på sig en straff, som han dock räddade. Artem Dziuba sköt mitt i mål och med ena benet stötte Dahlin bort bollen. Samme Dziuba gjorde ett mål en stund senare, men det dömdes bort på grund av offside.

Zenit gick för en kvittering men såg länge inte ut att kunna såra MFF. I den 90:e minuten tilldelades dock gästerna sin andra straff för kvällen, efter att Eric Larsson satt upp en arm i huvudet på Dziuba, varpå domaren Andris Treimanis VAR-granskat situationen. Att han ändrade sitt domslut och gav Zenit straff ledde till vilda protester från hemmaspelare och hemmapubliken.

Jaroslav Rakytskyj klev sedan fram och placerade in straffen i ena hörnet, till 1-1.

- Jag ska akta mig för vad jag säger. Vi gjorde en bra prestation och de fick en straff som jag inte tycker är straff. Men domaren tyckte annorlunda. Det är väldigt tungt att stå här med en poäng, säger Søren Rieks till C More.

- Jag vill inte prata så mycket om domaren. Jag tycker vi gjorde en bra prestation. Vi förtjänade tre poäng, tycker jag. Jag är väldigt besviken.

Krysset innebär att Malmös dröm om att sluta trea i gruppen och ta sig vidare till Europa League-sextondelsfinal gått i kras. Inbördes möten går först när två lag på samma poäng ska skiljas åt och därför räcker det inte med en MFF-seger och en Zenit-förlust i sista gruppspelsomgången för att Jon Dahl Tomassons mannar ska gå om tisdagens motståndare.

På presskonferensen efter matchen blev det tydligt att MFF-tränaren Tomasson är rejält besviken på domarens beslut att ge Zenit den andra straffen.

- Julen kom tidigt till Ryssland, säger dansken.

- Killarna spelade en bra match. De var outstanding.

Mittbacken Anel Ahmedhodzic är irriterad och oförstående till domslutet efter slutsignalen.

- Det är skrattretande, säger MFF-stjärnan och fortsätter:

- Jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag kunde bara skratta. Det känns lite skumt. Jag bara skrattar. Det var domarens beslut, men det känns jävligt surt nu.

Han utvecklar:

- När jag såg att det skulle VAR-kollas så började jag skratta. Jag tänkte: "Vafan är detta?".

Hur ser du på själva situationen?

- Just under matchen såg jag inget fel och efter matchen har jag kollat på situatinen igen. Eric hoppade upp och nickade bollen, sen kom Dziuba in en sekund efter med sitt huvud och rör Erics arm. Man kan ju inte hoppa med raka armar. Det är absolut inte straff.

MFF står på en poäng i gruppen, medan Zenit har spelat in fyra poäng. I den sista gruppspelsomgången (8 december) spelar Malmö borta mot Juventus, medan Zenit ska ta sig an Chelsea på hemmaplan.

Malmös lag: Johan Dahlin - Anel Ahmedhodzic, Franz Brorsson, Niklas Moisander - Eric Larsson, Oscar Lewicki, Bonke Innocent, Sergio Peña (Erdal Rakip 78), Sören Rieks - Antonio Colak, Veljko Birmancevic (Martin Olsson 69).

Zenits lag: Kerzjakov - Chistiakov, Lovren, Rakytskyj, Douglas Santos - Karavaev, Malcom, Wendel, Claudinho, Barrios - Dziuba.