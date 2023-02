Henderson: "Det finns positiva saker att ta med"

Liverpool gick tidigt upp i en 2-0-ledning i Champions League-åttondelsfinalen mot Real Madrid. Sedan föll man igenom totalt framför hemmapubliken på Anfield.

Gästerna från den spanska huvudstaden gjorde fem raka mål och vann matchen med 5-2. Efteråt var Liverpool-kaptenen Jordan Henderson besviken.

- Det är svårt att förklara (vad som hände). Vi startade väldigt bra, sen släppte vi in två snabba mål som vi var besvikna över i halvtid. Det var oturligt för jag tyckte att vi dominerade första halvlek, men de har kvalitet på individuella spelare. Vi är besvikna över hur vi släppte in tredje målet och därifrån rann matchen i väg från oss, säger han till C More.

- Vi är besvikna över målen som vi släppte in. Som lag kan vi göra bättre på alla mål. Vi gjorde för många misstag. Vi var inte lika bra i andra halvlek som vi var i första. Vi är besvikna.

Trots storförlusten menar Jordan Henderson att han såg positiva tendenser i Liverpools spel.

I alla fall stundtals.

- Det kanske låter konstigt att säga nu men jag tycker att det finns positiva saker att ta med sig från i kväll, framför allt från första halvlek. Men i slutändan förlorade vi med 5-2 och vi är besvikna över hur vi presterade i andra halvlek, avslutar Henderson.

Returen spelas på Santiago Bernabéu den 15 mars.