Klopp hånas för kaxiga hotell-uppmaningen

Real Madrid vann fjolårets Champions League-final mot Liverpool med 1-0 i Paris.

Efter förlusten var Jürgen Klopp revanschsugen - och passade på att skicka en kaxig uppmaning till Merseysideklubbens fans.

- Jag har en stark känsla av att vi kommer komma tillbaka. Grabbarna är otroligt tävlingsinriktade. Det är en unik grupp, vilket vi även vill ha nästa säsong. Var är finalen nästa säsong? Istanbul? Boka hotell redan nu, sa Klopp då.

Ord som han nu hånas för.

Efter att Liverpool förlorat med 5-2 hemma på Anfield mot Real Madrid i åttondelsfinal av årets upplaga av Champions League under tisdagskvällen har Klopps ord lyfts upp och fått stor spridning på sociala medier, vilket motståndarfans har använt emot honom.

Det återstår att se ifall tysken får sista ordet då Liverpool fortfarande har chans att gå vidare till kvartsfinal, men då måste man alltså hämta in tre mål på Santiago Bernabéu den 15 mars.

