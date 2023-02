Klopps besvikelse: "Det var horribelt"

Liverpool såg ut att gå mot en bekväm seger mot Real Madrid i den första Champions League-åttondelsfinalen av två när man tidigt gick upp i en 2-0-ledning. "Los Blancos" kom dock tillbaka, gjorde fem raka mål och gick ifrån Anfield med en storseger.

Efteråt var Jürgen Klopp besviken över sitt lags försvarsspel, samtidigt som han pekade ut var Merseysideklubben tappade greppet.

- Tredje målet i början av andra halvlek förändrade matchen. Det målet spelade Real Madrid i händer. Då blev det matchen som de ville spela, och då var det supersvårt. Vi måste försvara kontringarna bättre på målen efteråt men det tredje målet var ett horribelt mål att få emot oss. På sättet det hände är inte tillåtet, men det hände, säger Liverpool-tränaren till C More.

- Jag tar med mig mycket från första halvlek, om jag ska vara ärlig. Men jag ser resultatet.

Hur hanterar du sådana här stunder?

- Det är en utmaning, men livet är en utmaning. En förlust är bara en förlust om man inte lär sig från den, så det är viktigt att vi tar med oss rätt saker. Jag inte bara se på resultatet och tänka: "Oj, 5-2 - hur kunde det hända?" Jag såg matchen, så jag vet vad som hände.

- Jag är inte glad över allt jag såg men i första halvlek såg jag mycket som vi kan ta med oss, och jag kommer se till att vi inte glömmer det. Starten på matchen var den bästa på hela säsongen och det måste vi förstå.

Returen på Santiago Bernabéu spelas den 15 mars och då behöver Premier League-giganten hämta in tre mål för att komma ikapp, och göra ett fjärde för att ta sig vidare till kvartsfinal.

Om Jürgen Klopp tror att hans mannar kan vända underläge?

- Inte just nu, för vi ligger under med 5-2. Men vi har tre veckor på oss att skapa en känsla. Men just nu tänker jag bara på Crystal Palace (på lördag i ligan), något annat är inte intressant, avslutar Liverpool-tränaren.