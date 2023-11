Højlund byttes ut till burop: "Om det var mot mig är det synd"

Manchester United-dansken Rasmus Højlund, som har en bakgrund i FC Köpenhamn, gjorde under onsdagen två mål mot sin tidigare klubb när det blev förlust med 4-3 på Parken i Champions League-gruppspelet.

När Højlund lämnade planen för byte hörde han burop inne på Parken, och såg enligt den danska sajten bold.dk förvånad ut.

- Jag vet inte om det var mot mig eller mot andra, men om det var mot mig är det förstås lite synd, för jag tycker att jag har gett allt för klubben (FCK), säger han bold.dk och fortsätter:

- Så om det var mot mig så är det synd. Om det inte var det så tar jag det inte så allvarligt.

Højlund kom till FCK:s akademi under 2017, och lämnade sedan under vintern 2022. Totalt sett blev han noterad för fem mål på 32 matcher med klubbens A-lag, och var med och vann en dansk ligatitel under 2022.



Højlund är den här säsongen noterad för fem mål på 14 matcher med Manchester United. Han har gjort fem mål på fyra matcher i Champions League, och har lämnat planen mållös i åtta matcher i Premier League, samt i två matcher i ligacupen.

Manchester United har nu tre poäng efter fyra matcher i Champions League-gruppspelet. Bayern München är redan klart för slutspel med tolv poäng, medan FCK och Galatasaray har fyra poäng. United är samtidigt även på åttonde plats i Premier League.