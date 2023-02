Inter besegrade Porto - Lukaku frälsare: "Extremt viktigt"

Romelu Lukaku bänkades för Inter hemma mot Porto. Förklaringen kom kort efter från klubbens vd "Beppe" Marotta som menade på att forwarden vägde för mycket och inte var i form.Han skulle senare komma att spela en nyckelroll.

Det inleddes i ett högt tempo på San Siro och det small ordentligt i duellspelet mellan Inter och Porto.

Efter 37 minuter vädjade Inter efter straff efter att Matteo Darmian fått en smäll men domaren vinkade avvärjande. Inter spelade sedan ut bollen efter att Darmian låg nere skadad till följd av skadan.

När Porto sedan skulle sätta igång spelet gjorde man det med en långt snabbt inkast mot Otavio som såg ut att gå för att göra ledningsmålet samtidigt som Inter var något oorganiserat.

ANNONS

Portos val att inte kasta tillbaka bollen som Inter hade spelat ut då Darmian var skadad rörde upp starka känslor hos Inter och Federico Dimarco sprang mot Otavio och ställde sig panna mot panna.

- Nu är det rejält irriterat, oj oj oj vad de är arga, säger C Mores kommentator Lena Sundqvist

Domaren lugnade dock ner det hela genom att ta om inkastet och blåsa av innan Otavio hann längre i sin offensiva aktion. Det hela slutade med en varning till Dimarco och Otavio samtidigt som Porto valde att ge tillbaka bollen till Inter.

Den första halvleken slutade mållös och det var främst Porto som var närmast ett ledningsmål i inledningen av den andra halvleken men Andre Onana stod för en vass dubbelräddning och kunde freda sitt mål.

- Vilka möjligheter och Onana får visa upp sin reflexer. Taremi trodde knappt sina ögon när han skulle lägga in den där i ett nästintill öppet mål men Onana hinner upp, säger C More kommentator Lena Sundqvist.

ANNONS

- Ett riktigt flipperspel och ett uppoffrande försvarsspel också, la experten Vicki Blommé till med.

Till returen drabbades Porto av ett tungt bakslag. Otavio som fick det första gula kortet efter irritationen som uppstos i samband med att Porto inte gav tillbaka bollen på ett inkast då Inter spelade ut bollen rev ner Hakan Calhanoglu med 13 minuter kvar att spela och fick sitt andra gula kort och blev därmed utvisad.

- Han har legat på gränsen, han har fajtats hela matchen, det är inget snack. Det är en stämpling och han är sen in, det är inget att bråka om men jag förstår att han vill bråka, säger Blommé efter utvisningen

Utvisningen blev också kostsam för Porto i detta mötet. Inter kunde genom Romelu Lukaku som byttes in i den andra halvleken säkra segern och tar med sig ett 1-0-resultat till Portugal inför returen.

ANNONS

- Ett extremt viktigt mål, en otrolig lättnad för Lukaku som försöker hitta formen och nu får han göra det här viktiga målet framför hemmapubliken. Det kommer lyfta honom och det kommer lyfta Inter, säger Vicki Blommé efter målet.

Startelvor:

Inter: Onana - Darmian, Bastoni, Acerbi, Skriniar, DiMarco - Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu - Dzeko, Martinez.

Porto: Costa - Mario, Pepe, Marcano, Zaidu - Grujic, Uribe, Otavio, Galeno - Taremi, Pepe.