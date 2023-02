Onana hyllas - efter galen dubbelräddning: "Taremi tror inte sina ögon"

Porto låg på för ett ledningsmål i inledningen av den andra halvleken. Den bästa chansen fick Mehdi Taremi på en retur från André Onana men målvakten var snabbt uppe igen och avvärjade även Taremis skott.

- Vilka möjligheter och Onana får visa upp sin reflexer. Taremi trodde knappt sina ögon när han skulle lägga in den där i ett nästintill öppet mål men Onana hinner upp, säger C More kommentator Lena Sundqvist.

- Ett riktigt flipperspel och ett uppoffrande försvarsspel också, la experten Vicki Blommé till med.

Även i internationell media hyllas André Onana.

- Porto hade de största chanserna men André Onana såg ut att vara inspirerad och i väldigt bra form, säger Paolo Menicucci, reporter på Uefa.com.

ANNONS

Onana har nu noterats för 33 räddningar i Champions League och med det är han bäst i turneringen med.