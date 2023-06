Klart: Här är Häckens lott i Champions League-kvalet

Häcken är regerande mästare i Sverige. Förutom att Hisingsklubben lade vantarna på Lennart Johanssons pokal säkrade klubben även kval till Champions League.

Nu har Per-Mathias Høgmo och co. fått sitt motstånd i den första kvalomgången. Där väntar walesiska The New Saints.

- Det var fint. Det blir kul att möta dem, säger Häcken-backen Even Hovland till Fotbollskanalen.

Häcken, som var oseedat, kunde lottas mot följande lag: Ferencvaros (Ungern), Ludogorets (Bulgarien), Zalgiris Vilnius (Litauen), Shamrock Rovers (Irland) och The New Saints (Wales).

- Ska man ta sig till Champions League måste man kunna slå alla de lagen. Jag har inte så bra koll på The New Saints, men det är väl ett överkomligt motstånd för oss, säger Hovland.

Har du någon koll på The New Saints?

- Nej, egentligen inte. Jag har inte mött dem tidigare. Men jag har mött andra lag i Champions League-kvalet så man vet var nivån ligger. Det är inga dåliga lag som ska in i Champions League-kvalet. Men vi borde ha möjligheten till att ta oss vidare över två matcher mot dem.

The New Saints är på pappret, tillsammans med Shamrock Rovers, enklare motstånd än exempelvis Ludogorets och Ferencvaros.

Första kvalomgången inleds den 11 eller 12 juli. Lagen gör upp i dubbelmöten. Häcken inleder hemma.