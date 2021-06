MFF:s potentiella motstånd klart i andra CL-kvalomgången

Malmö FF tog i fjol SM-guld och går i sommar in i Champions League-kvalet. Under tisdagen lottades MFF mot Riga FC, från Lettland, i den första kvalrundan och under onsdagen lottades den andra kvalrundan i turneringen.

Vid seger mot Riga FC ställs MFF i den andra kvalomgången mot vinnaren i mötet mellan HJK Helsingfors (Finland) och Budućnost Podgorica (Montenegro). MFF inleder det potentiella mötet i den andra kvalomgången på hemmaplan.

MFF var seedat i lottningen och hade även kunnat möta vinnaren i mötet mellan Shkëndija (Makedonien) och Mura (Slovenien), vinnaren mellan Zalgiris Vilnius (Litauen) och Linfield (Nordirland) och vinnaren mellan Fola Esch (Luxemburg) och Lincoln Red Imps (Gibraltar).

MFF:s första match mot Riga FC spelas den 6 eller 7 juli, och returen spelas den 13 eller 14 juli. Den andra kvalrundan till Champions League spelas 20 och 21 juli med returmöten 27 och 28 juli. Skulle MFF åka ur Champions League-kvalet går laget in i nästa kvalomgångsrunda till Europa League.