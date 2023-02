Oväntade kritiken - mot Chelseaägaren: "Sånt finns inte i fotboll"

Chelsea besökte Dortmund för att spela Champions League-åttondel på onsdagskvällen. Inför avsparken på Signal Iduna Park stod hemmalaget för stora Tifon.

- Det var inget dåligt Tifo som den gula väggen bjöd på, säger Gusten Dahlin i C Mores sändning.

Inramningen var så imponerande att motståndarens ägare, Todd Boehly, tog upp sin mobiltelefon och filmade - något som Siavoush Fallahi inte var särskilt imponerad av.

- Vet inte vad jag tycker om det… inte helt hundra för mig, säger han och får medhåll från Henok Goitom.



- Vilka signaler skickar du till ditt lag? Det blir lite amerikanskt, vi alla är vänner och så... inom fotboll finns det inte sånt där, säger Goitom.

