Publikskandal i AIK:s CL-kvalmatch - Norling fick lugna supportrar efter kaotiska scener

Dubbelmötet mellan AIK och Maribor slutade 3-3 efter 180 spelade minuter. Det skulle krävas minst förlängning för att skilja lagen åt.

När den ytterligare halvleken skulle dra igång inträffade dock en publikskandal. Flera maskerade män sprang utmed ena långsidan från AIK:s håll i försök att ta sig upp på Maribors läktarsektion. Kravallpolis behövdes tillkallas för att försöka lugna stämningen vid Maribors sektion.

Dessutom klev AIK-tränaren Rikard Norling in i händelsernas centrum. Norling sprang bort till långsidan och såg ut att be supportrarna att upphöra med sitt försök att ta sig in på Maribors läktarsektion.

Vad som förorskade händelsen är ännu inte bekräftat.

Matchen kunde efter tumultet återupptas.