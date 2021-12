TV: Christiansen: "Pinsamt att vi ska höra på den kritiken"

Malmö FF föll under onsdagskvällen mot Juventus med 1-0 i Turin i den sista matchen i Champions League-gruppspelet. Skånelaget slutade därmed på fjärde plats i gruppen med en poäng efter sex spelade matcher.

MFF-kaptenen Anders Christiansen är nöjd med stora delar av lagets prestation.

- Vi är aldrig nöjda med att förlora, även om vi spelar mot Juventus borta, men jag tycker att vi har lärt oss mycket under den här Champions League-säsongen och även i jämförelse med den första matchen mot Juventus. Kritiker sa snabbt: "De har inget att spela för". Men vi spelar mot lag, som är bland de största i världen, säger han till C More och fortsätter:

- Jag tycker att vi stod emot bra och vi kom hit och gjorde allt vi kunde för att ta vår första seger. Jag tycker att vi fick en dålig start på första halvlek, men vi spelade upp oss och sista 20 var helt godkänt. I andra halvlek var det bra. Vi gjorde så att de gjorde många misstag och om vi hade haft lite mer kyla med bollen i sista tredjedelen och hade satt lite fler passningar, så tror jag också att vi hade kunnat spela oss fram till lite större chanser. Vi använde samtidigt mycket energi i försvaret och det gjorde att man ibland inte hade lika mycket energi.

Christiansen tycker samtidigt att viss kritik, som riktats mot laget i höst, är felaktig. Han tycker att kritiken är osaklig om att MFF inte skulle höra hemma i Champions League.

- Jag tycker bara att det är lite pinsamt att vi ska höra på den kritiken, speciellt när vi förlorade med 4-0 borta mot Chelsea. Det här laget förlorade också med 4-0 (mot Chelsea). Mot Zenit förlorade vi med 4-0 borta, men vi fick rött kort efter 50 minuter och vi gjorde en fantastisk första halvlek. Det finns många nyanser i kritik, men då blir det osakligt. Det är på grund av att folk helt enkelt inte har bättre koll, säger dansken.

Christiansen tycker vidare att MFF har gjort en fantastisk säsong.

- Nu ska vi tillbaka till hotellet, ta ett glas rött vin och sitta och prata om säsongen som varit fantastisk. Vi är stolta över den här säsongen. Vi har uppnått så mycket som vi kunnat. Kritiken har varit där sedan februari-mars och sedan har vi hört kritik hela säsongen. Vi tycker själva att vi uppnått mycket, säger han och fortsätter:

- Vi har gått till Champions League, spelat in miljoner till klubben, vunnit SM-guld för andra året i rad och samtidigt presterat. De andra lagen i allsvenskan har presterat bättre än under den senaste säsongen, men de har fortfarande presterat sämre. Jag tycker att kritiken är lite osaklig i år, men jag tycker att vi kan vara stolta över säsongen. Vi är samtidigt fortfarande inte helt nöjda. Vi kan göra det mycket bättre nästa säsong. Det är många detaljer och nyanser som vi kan göra bättre, säger han.