MFF:s tabbe - avslöjade (?) sin startelva mot Juventus av misstag

Humöret är på topp i Malmö FF efter SM-guldet, som man säkrade i helgen. Så pass mycket att klubben i förväg bjuder media på sin startelva i mötet med Juventus under onsdagen. Eller ja... av misstag verkar man ha gjort det.

I en WhatsApp-grupp för journalister som bevakar MFF råkade en MFF-anställd skicka en bild på en startelva, flera timmar innan Champions League-avslutningen. Snabbt raderade den anställde sitt meddelande.

Men tabben var redan gjord och Fotbollskanalen hann ta en bild på laguppställningen.

Så hur lär MFF, som saknar skadade Oscar Lewicki och Sören Rieks, ställa upp? Så här:

Ismael Diawara - Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen, Niklas Moisander - Jo Inge Berget, Anders Christiansen, Bonke Innocent, Martin Olsson - Veljko Birmancevic, Erdal Rakip - Antonio Colak

Juventus är redan klart för avancemang i Champions League och Malmö kommer oavsett resultat sluta sist i gruppen.

C More och Telia sänder Juventus-MFF, som har avspark klockan 18.45 under onsdagen.