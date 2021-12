Oväntade vädret kan ge MFF fördel - Juve-tränaren: "Inte som att det släpps bomber på oss…"

Bara någon grad varmt - och snö. Rapporterna om vädret i Turin i samband med Juventus-Malmö FF under onsdagen är oväntade. Och kanske kan de kyliga förutsättningarna vara en fördel för MFF i den avslutande gruppspelsmatchen i Champions League.

Malmös finske mittback Niklas Moisander:

- Jag tror vi är mer vana vid den här temperaturen än vad Juventus är. Jag tror att det kan… inte hjälpa oss, men vi är mer vana.

- Det är intressant att det blir så kallt här också. Jag förväntade mig inte det.

Men Juventus tränare Massimiliano Allegri försöker tona ner betydelsen av vädret.

- Det kommer snöa, det är ju inte som om att det kommer släppas ner bomber på oss…, säger Allegri och skrattar.

- Vi ska spela, ha kul och vinna. Det ska bli en fin kväll med en bra seger.

Juventus är redan klart för avancemang i Champions League och Malmö kommer oavsett resultat sluta sist i gruppen.

Allegri ser på Liverpool, Bayern München och Manchester City som favoriter till att ta hem hela turneringen. Men han nämner även Real Madrid och Paris Saint-Germain.

- Man måste ha lite tur i lottningen. Man kan sluta etta i gruppen men ändå möta PSG. Det är svårt att sia om slutspelet. Det viktiga är att gå vidare och sen får vi se vilka vi får möta.

