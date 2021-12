Tomassons besked: MFF-duo missar mötet med Juventus

På tisdagskvällens presskonferens inför onsdagens match mot Juventus i Champions League gav Malmö FF:s tränare Jon Dahl Tomasson besked om att två nyckelspelare kommer missa drabbningen.

Det är mittfältaren Oscar Lewicki och kantspringaren Søren Rieks som inte är tillgängliga för spel.

Dansken sa:

- Under säsongen har vi stundtals saknat sju-åtta-nio spelare och det märks så klart i vilket lag som helst. Oscar kommer inte spela i morgon, inte heller Søren. Han är också skadad.

- Sen är ju även Ola (Toivonen), Jonas (Knudsen) och Felix (Beijmo) skadade (sedan tidigare, reds. anm). Det betyder att fem spelare som normalt sett skulle ha kunnat starta matchen är borta. Men vi har många bra spelare.

Juventus har redan säkrat avancemang till Champions League-slutspelet och oavsett om Malmö FF vinner i Turin under onsdagen kan de himmelsblå inte sluta annat än sist i gruppen.

C More och Telia sänder Juventus-MFF, som har avspark klockan 18.45 under onsdagen.