Juve-stjärnan om sin respekt för MFF - och buropen: "Jag är lugn"

Juventus har redan säkrat avancemang till Champions League-slutspelet och oavsett om Malmö FF vinner i Turin under onsdagen kan de himmelsblå inte sluta annat än sist i gruppen. Men Serie A-jätten har åtminstone en förstaplats, som man kämpar med Chelsea om, att slåss för.

- Vi måste vinna och spela bra, så att vi kan vinna gruppen. Det skulle vara väldigt viktigt, säger Juve-mittfältaren Adrien Rabiot.

Rabiot har inte gjort någon succésäsong hittills och medger att han kan bidra med mer än vad han klarat av hittills.

- Jag har haft positiva perioder och vissa perioder som inte varit så positiva. Men totalt sett har jag växt och utvecklats sedan jag kom hit. Framför allt ur ett taktiskt perspektiv, säger han.

ANNONS

Nyligen, i en match mot Fiorentina, blev mittfältaren utbuad av delar av Juventus-fansen på plats. Men Rabiot säger sig inte påverkas av det.

- Nej, jag är ett proffs. Jag har haft det här jobbet i tio år och känner till fotbollen väldigt väl. Jag är lugn och koncentrerad på planen, jag fokuserar på vad jag måste göra.

- Jag måste ge mitt bästa för laget och spela bra, det är enda sättet för mig att ändra på saker och ting.

Vidare säger sig fransmannen ha respekt för Malmö FF, även om han inte nämner någon specifik spelare när Fotbollskanalen frågar om det finns någon i onsdagens motståndarlag som imponerat på honom.

- De spelade väldigt bra i den första matchen mot oss. Nu vet jag inte hur de kommer ställa upp i den här matchen, men jag vet att de har väldigt bra spelare. Och jag vet att de vann ligan nu.

ANNONS

- Jag är ganska säker på att de kommer vara redo att slåss. De har inget att förlora, så de kommer slåss hårt och det är upp till oss att göra vårt jobb. För de har ett väldigt bra lag.

C More och Telia sänder Juventus-MFF, som har avspark klockan 18.45 under onsdagen.

Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.