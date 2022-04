TV: Courtois hyllar Benzema: "Bästa anfallaren i världen"

Real Madrid-stjärnan Karim Benzema imponerade under onsdagskvällen stort med ett hattrick i 3-1-segern mot Chelsea i första kvartsfinalmötet i Champions League. Därmed är anfallaren nu noterad för 37 mål på 36 framträdanden den här säsongen.

Nu går målvakten Thibaut Courtois ut och hyllar anfallsstjärnan.

- Han gör det väldigt bra och hittar målet, men jag tycker inte det är något nytt. Förra säsongen, året innan och när han spelade med Bale och Ronaldo var han också en jättebra anfallare. Man får inte alltid in målen, som vi nu får in med honom, säger belgaren till C More och fortsätter:

- Han spelar på en riktigt hög nivå och är kanske den bästa anfallaren i världen just nu. Han visar det i de viktiga matcherna. Jag är väldigt glad och jag hoppas att vi kan göra fler mål i nästa vecka, säger han

Tränaren Carlo Ancelotti är också mer än nöjd med Benzemas prestation.

- Han är en fantastisk spelare och en fantastisk anfallare. Han gjorde tre mål i kväll, men han spelade också väldigt bra med och utan bollen. Det var en fantastisk prestation, säger tränaren till C More.

Varför gör han det så bra?

- Han har utvecklat sitt ledarskap och han vet att han är en väldigt viktig spelare för laget. Alla har stor respekt för honom som spelare, och han känner det. Han tycker det känns bra att vara i Real Madrid.

Samtliga matcher i Champions League-slutspelet sänds streamat på Telia och C More.