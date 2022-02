TV: Drömläge för Liverpool inför returen - sänkte Inter sent

Inter var tillbaka i Champions League-slutspelet för första gången sedan 2012 när Liverpool gästade San Siro under tisdagskvällen.

Då fick Liverpool-talangen Harvey Elliott chansen från start. Mittfältstalangen åkte på en allvarlig fotledsskada i september och gjorde nu sin första start efter comebacken. Med sin ålder på 18 år och 318 dagar blev Elliott dessutom den yngste Liverpool-spelaren någonsin att starta en match i Champions Leagues huvudturnering.

Med kvarten spelad kom Inter mycket nära att ta ledningen när vänsterspringaren Ivan Perisic slog in bollen till Hakan Calhanoglu i straffområdet. Turken tog emot bollen och avslutade - i ribbans underkant.

Kort dessförinnan var Sadio Mané nära att nicka in ett ledningsmål för Liverpool på Andy Robertsons frispark. Senare i första halvlek försökte sig senegalesen på en cykelspark nära mål, men avslutet gick strax utanför stolpen. In i halvtidsvilan var det alltjämt 0-0.

I paus byttes Roberto Firmino in mot Diogo Jota i Liverpools anfall. En kvart senare, när Inter tryckt tillbaka gästerna i början på andra halvlek, kände sig Klopp nödgad till ett trippelbyte.

Efter att Inters press kommit av sig var det i stället Liverpool som tog ledningen efter 75 minuters spel. Firmino tackade för inhoppet när han nådde högst på en högerhörna från Robertson och nickskarvade in 0-1.

Åtta minuter senare dubblade Liverpool sin ledning när Mohamed Salah placerade in 0-2 med ett avslut i straffområdet. Det blev också slutresultatet när Liverpool säkrade ett ypperligt utgångsläge inför hemmareturen på Anfield den 8 mars.

Efteråt var det glada miner hos Liverpools mittbacksbjässe Virgil van Dijk.

- Det viktigaste i kväll var att vinna. Vi är halvvägs genom dubbelmötet och det var viktigt att hålla nollan. Jag tycker att prestationen var bra. Vi kunde förstås ha spelat bättre vid vissa tillfällen, men vi möter de italienska mästarna och det kommer alltid bli tufft - särskilt under de här omständigheterna med deras fans. Vi gjorde väldigt bra ifrån oss, säger van Dijk till Telia och C More.

Han fortsätter:

- Efter det första och det andra målet försökte vi kontrollera matchen, det är helt normalt, men innan dess var det intensivt från båda lagen. Mycket en-mot-en, sprintar och hårt arbete. Det var en väldigt intensiv match och i mina ögon vann vi välförtjänt.

Desto mer besviken var Inter-backen Denzel Dumfries efteråt.

- Det är tufft att förlora i kväll. Jag tycker att vi kontrollerade matchen och det var tufft med det första målet på en hörna, säger Dumfries till Telia och C More och fortsätter:

- Vi vet att de är starka i luften och på hörnor, men vi förberedde oss bra på det. Tyvärr släppte vi in två mål.

Dumfries vägrar dock att ge upp hoppet inför returen på Anfield.

- Den andra matchen är en ny match. Vi åker dit för att vinna. Vi vet vad vi ska göra. Det ger oss tro att vi höll linjerna kompakta och det var svårt för dem att spela runt vår press. Vi måste fortsätta med det.

Startelvor:

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martinez.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Thiago, Elliott - Salah, Jota, Mané.

