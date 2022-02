Inter är närmare de bästa - och visade varför de har långt kvar 

Italienbloggen 23:21

Giuseppe Meazza i Milano kunde för första gången på tio år klä sig i Champions League- slutspelsskrud. Liverpool gästade ett Inter som väntat länge på att ställa sig på den här scenen, denna tid på året. I 75 minuter levde de upp till förväntningarna och stod för en av säsongens allra starkaste prestationer. Ändå åkte Liverpool hem med en 2-0-vinst.

Det stod ganska tidigt klart att Intertränaren Simone Inzaghi hittat en matchplan som kunde matcha nivån hos ett av Europas bästa lag. Inter var aggressivt, löpte mycket och visade en förvånansvärd trygghet i spelet med bollen.

Det skulle inte ödslas tid på några längre anfall – oftast sökte Inter djupledsbollar på kantduon Ivan Perisic och Denzel Dumfries, som både stod för starka insatser – utan det handlade om att ta den raka vägen mot målet.

De hade modet att spela sig förbi Liverpool i trånga lägen, lyckades med det, och försvarsmässigt såg det nästan oförtjänt bra ut. Inter hade skapat matchens bästa läge även när speltiden tickat långt över 60 minuter, men Hakan Çalhanoğlus vänsterskott prickade bara undersidan av Alissons ribba.

Inter tog över spelet i andra halvlek och skapade flera nästan-lägen mot ett Liverpool som inte hade mycket att komma med i offensiven. Inter var allt detta i kväll – men de var inte effektiva. På en hörna i den 75:e minuten nickade en dittills osynlig Roberto Firmino in 0-1. Åtta minuter senare fick Mohamed Salah ett vänsterläge framför mål som han sällan bommar, och bollen rullade retfullt in efter touch på svartblå ben.

Jürgen Klopp hittade en väg in i matchen med ett trippelbyte efter en knapp timme. Inzaghi – ständigt kritiserad för sin matchcoachning – valde att behålla det som fungerat så bra och bytte bara in Alexis Sánchez innan Salahs mål. Inzaghis akilleshäl är en anledning till att laget just nu inte kan hoppas på ta sig vidare från mer än en omgång högst i ett CL-slutspel.

För i åttondelsfinalen kommer det stanna den här gången för Inter. 0-1 hade gett ett hyggligt skrälläge på Anfield i returen, 0-2 innebär ett oöverstigligt berg för ett Inter mitt uppe i ett hårt spelschema.

De får ta med sig alla de positiva sakerna som den kalla Milanokvällen gav, och till nästa gång fundera på varför de ändå blev så brutalt exponerade.

