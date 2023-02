FEM SPANINGAR: "Är det så svårt…egentligen?"

Damfotbollsspelare och tillgänglighet

I onsdags pratades det om damfotbollsspelare och hur tillgängliga för media de är eller inte är nu för tiden på Fotbollsmorgon. Jag både kan och kan inte förstå den diskussionen. Nu talades det mest om bevakningen av det svenska landslaget och skillnaderna mellan damerna och herrarna och hur svårt det är att i vardagen få tag på spelare för att kunna producera journalistiskt innehåll och skriva nyheter. Frilansjournalisten Philip O’Connor var också en del av diskussionen men ahn var med och pratade mest om vad han såg som en bristfällig bevakning inom damfotbollen och att det sällan finns utrymme för något annat än de svenska spelarna, då de kanske mest kända också, och landslaget. Det är definitivt också en diskussion men jag vill ändå hålla mig till frågan om tillgängligheten. Podden som jag och min partner in crime, Amanda Zaza, gör på Fotbollskanalen som heter Their Pitch och som vi började göra för ett år sen har en fin laguppställning så här långt.

ANNONS

Vi har gjort 58 avsnitt och av dessa är 12 stycken 45-60 minuter långa intervjuer med svenska landslagsspelare. Magdalena Eriksson, Linda Sembrant, Fridolina Rolfö - då för att nämna några. Chelsea, Juventus och Barcelona kan man också säga. När vi startade podden trodde vi faktiskt inte att det skulle gå så “lätt” att få spelare att ställa upp, men när EM började närma sig insåg vi att vi istället hade angenämna problem med att hinna få ut alla intervjuer med diverse landslagskaptener som skulle till England och representera sina nationer i de europeiska mästerskapet; Tessa Wullaert (Belgien), Maren Mjelde (Norge) och Sara Gama (Italien), också här för att nämna några.

Under året har vi haft spelare från Arsenal, Manchester United, Everton, Roma, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Lyon, Eintracht Frankfurt, Juventus, Angels FC och Washington Spirit. Såklart också från diverse damallsvenska lag såsom Linköping FC, Hammarby IF och KIF Örebro med fler. Vi har också haft klubb- och landslagscoacher och ganska nyligen också Nadine Kessler som är Managing Director för damfotboll inom UEFA. Gästlistan är inte sämre för 2023 kan jag avslöja.

ANNONS

Det är intressant att få sitta ner med dessa profiler inom damfotbollen i djupare intervjuer och få höra mer hur de tänker kring just fotbollen. Podden är på engelska och uppdelad i vad vi kan kalla tre sektioner: en där Amanda gör en “lära känna”-intervju, en där jag pratar om fotbollsanalys utifrån den position de spelar, en där vi låter lyssnare ställa frågor och sen avslutas allt med en snabb “This or That?”.

Om du ännu inte har hunnit lyssna eller helt enkelt har missat att Their Pitch finns att lyssna på där poddar finns, såsom Spotify, Acast, Apple etc så kanske du har missat att vi har intervjuat just DIN favoritspelare!

Champions League-kvartarnas mest spännande drabbning

I fredags lottades kvartsfinalerna i Champions League. Fans runtom i Europa hade nog hoppats att just deras lag skulle få möta Roma. De italienska ligaledarna spelar nämligen turneringen för första gången i klubbens historia och borde enligt många vara en av de enklare motståndarna när slutspelet nu ska inledas. Alla lag på den här nivån i turneringen är bra nog för att alla matcher ska bli spännande men nog kan man ändå undra hur just Roma ska stå emot den katalanska storklubben Barcelonas tikitaka-spel. Även PSG v Wolfsburg och Bayern v Arsenal kommer att bli möten som kommer att bjuda på toppklassig fotboll men mitt tips är att Wolfsburg och Bayern, de båda tyska lagen, kommer att gå vinnande ur striden.

ANNONS

Matchen som på förhand känns minst given är den mellan Lyon och Chelsea. Det finns flera anledningar till det men är att det känns som att dessa klubbars mentalitet liknar varandra. De hittar nämligen alltid ett sätt att vinna sina matcher på hur tillbakatrycka de än ser ut att vara. Det var jämnt redan 2018/19 när dessa två storlag drabbade samman, då Lyon drog det längsta strået och vann med 3-2 efter två semifinalmatcher.

Med data från den fotbollsanalytiska plattformen PlaymakerAI, plockade fotbollsanalytikern Jesper Haglöf fram några bilder när ligorna i Europa hade vinteruppehåll och jämförde alla topplag i England, Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien för att eventuellt kunna se hur spelstilarna skiljde sig, lagen emellan. Följer man Chelsea så vet man att det inte är fråga om någon tiki-taka-fotboll utan att det är snabbt, gärna brett och långt som gäller. I de två bilderna nedan kan man se att efter halva säsongen spelad så var Chelsea tillsammans med Manchester United det laget sett till alla fem ligor som utförde de flesta aktionerna längs med kanterna på planen och att Chelsea också passar bollen flest antal meter i genomsnitt.

ANNONS

Chelsea kommer att möta ett Lyon som enligt nästa bild (se nedan) vinner bollen högt upp i planen mest av alla europeiska lag. wb oh 90 = won balls offensive half.

Svårt så klart att jämföra detta rättvist då de spelar i olika ligor men det ska bli otroligt spännande att se hur Chelseas mittbackar, som ofta sätter fart på bollen framåt från egen planhalva med långa, snabba passningar ut på kanterna, kommer att klara av Lyons höga presspel.

Det här är den match som för mig känns mest oviss och svårast att tippa en vinnare i. Kommer det ligga Chelsea i fatet att man efter landslagsuppehållet möter Arsenal två gånger, en gång i ligaspelet och en gång i finalen för ligacupen, Manchester United, sen Lyon i Champions Leagues första kvartsfinal av två följt av Manchester City i ligan innan Champions League-kvartsfinalen mot Lyon ska avgöras eller kommer det att vara de regerande engelska mästarnas fördel att man under en intensiv period kommer att spela absoluta toppmatcher under tiden man ska försöka ta sig vidare i den mest fashionabla turneringen av dem alla?

ANNONS

Imponerande tillväxt gällande transfers 2022

FIFA släppte sin rapport för 2022 gällande transfers för ett par veckor sen. Den visade på en fortsatt ökande tillväxt gällande internationella övergångar inom damfotbollen. Antalet internationella övergångar har mer än fördubblats sedan 2018 och införandet av kravet att använda FIFAs Transfer Matching System. 2022 ökade antalet klubbar inblandade i internationella övergångar från 410 under 2021 till 500 under 2022, en ökning med 22 %.

Emilio Garcia Silvero, FIFA:s chef för juridiska frågor och efterlevnad sa: "Allt detta återspeglar de imponerande framstegen när fler och fler kvinnliga spelare fortsätter att bli professionella. Cirka 1 555 internationella transfers registrerades 2022: en ökning med 19,3 % jämfört med föregående år, medan en ny topp på 119 fotbollsförbund var inblandade i internationella transfers.”

ANNONS

Efter ett EM i England 2022 med publikrekord och med ett VM i sommar är det kanske inte så konstigt att fler och fler investerare får upp ögonen för damfotbollen när marknaden bara växer och växer på flera fronter. Det har också sagts från flera håll att den första tiomiljonerstransfern inom damfotbollen kommer att genomföras innan 2025 är till ända. Både Chelsea och Arsenal har ryktats försöka värva spelare för rekordsummor; Chelsea var efter PSG-kaptenen och den franska landslagsmittfältaren Grace Geyoro efter EM för en summa som ryktades vara runt 5 miljoner och Arsenal försökte med alla medel att att in i det sista innan vinterfönstret stängde, att få Alessia Russo från Manchester United - där var transfersumman som erbjöds runt 6 miljoner enligt källor i England.

Nuet och framtiden

Jonas Eidevalls Arsenal åkte till norrut och gick på pumpen när man förlorade med 2-1 borta mot Manchester City på Academy Stadium i lördags i ligaspelet. Lagen hade mötts bara några dagar innan i ligacupens semifinal och där gick Eidevall och Arsenal vinnande ur striden och kommer därmed att spela final mot Chelsea. Från dessa två absoluta toppmatcher i England finns det två fina ögonblick att titta tillbaka på. Det första är en fröjd för svenska ögon, en assist från Lina Hurtig till Stina Blackstenius som satte 1-0 som gav segern till Arsenal i onsdags.

ANNONS

WE HAVE A GOAL!@SBlackstenius puts @ArsenalWFC in front!#ContiCup pic.twitter.com/MG9a3rpHNl

— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) February 8, 2023

Det andra ögonblicket kom efter Manchester Citys 2-0 mål i första halvleken när lagen drabbade samma igen, men denna gång i ligaspelet, där Citys högerytter, Chloe Kelly firade tillsammans med en bollflicka bakom målet efter att hon hade skjutit bollen i nätet. Man kan inte bli annat än varm i hjärtat av den här bilden där nuet firar med framtiden.

This is what it means !! 💙 pic.twitter.com/LZlIwDJv5C — Chloe (@Chloe_Kelly98) February 11, 2023

Uchenna Kanu till Racing Louisville från Tigres för rekordsumma

Säsongen 2021 i damallsvenskan var Uchenna Kanu en av Linköping FC:s viktigaste spelare med sina 14 gjorda mål. Nigerianskan jagades av flera klubbar efter den säsongen men hamnade något oväntat (?) i den mexikanska ligan när hon skrev på för Tigres för att spela i LIGA BBVA MX Femenil. Nu har hon sålts, för vad som sägs vara en rekordsumma mellan en mexikansk och en amerikansk klubb i NWSL. 150.000 USD ryktas övergångssumman vara enligt den amerikanska journalisten Jeff Kassouf. Två säsonger i damallsvenskan blev det för den nigerianska landslagsforwarden och totalt gjorde hon 22 mål. Nog är det ändå lite härligt att se att gamla, damallsvenska bekantingar skapar rubriker ute i världen.

ANNONS