FEM SPANINGAR: "Bajen presterar som ett topplag"

Undermåligt av Sällström & Markstedt

Jag hade väntat mig mer av Vittsjös anfallsduo om jag ska vara helt ärlig. Hammarby är ett lag som står väldigt högt i sin backlinje och där hade jag väntat mig att Linda Sällström och Clara Markstedt skulle utnyttja det ännu mer och sätta press på backlinjen. Så blev det inte, i stället var anfallsduon ganska osynlig. Markstedt hade någon enstaka chans som egentligen aldrig riktigt hotade. Linda Sällström såg även ut att ha sträckt vaden i den andra halvleken och fick kliva av skadad.

Bajen presterar som ett topplag

Det var ärligt talat en ganska trött första halvlek som inte riktigt lyfte alls. Den andra halvleken blev aningen bättre men lyfte inte riktigt den heller. Samtidigt kunde Hammarby plocka in en stabil tre poängare efter mål av både Madelen Janogy och Vilde Hasund. Visst hade man fler chanser, och hade kunnat göra fler mål.

Men det visar ändå på något att Bajen har tålamodet och inte alls blir för frustrerade när bollarna till en början inte hittar in. Imponerande start på damallsvenskan för Hammarby som presterar som ett topplag och som kommer att vara med och hota i toppen.

Peter, du kan inte peta henne igen!

Är det någon som har missat att Madelen Janogy sedan hon kommit tillbaka från ett någorlunda skadedrabbat fjolår och ett missat mästerskap verkligen har visat upp sig? Anfallaren har visat på fin form under landslagssamlingarna som varit, samt under försäsongen med Bajen. Mot Vittsjö blev hon matchhjälte efter att ha både gjort ett mål och assisterat till ett annat. Och Peter Gerhardsson, nu finns det väl alltså inga anledningar till att inte ha med henne till mästerskapet i sommar - det går inte att peta Janogy igen. Det går inte.

Bajen har bredden

Både Vilde Hasund och Matilda Vinberg var bofasta i startelvan under fjolårssäsongen. Men i hemmaopremiären fick man starta på bänken. Det visar att Hammarby har bredden för att kunna ta in färska ben när det behövs. För övrigt kom båda spelarna in med stor press och Vinberg hade ett skott som gick i stolpen. Några minuter senare var Hasund framme och kunde utöka ledningen. Bajens bredd kommer att vara helt avgörande under säsongen.

Bajenpubliken får en stabil tiopoängare

Det är ingen hemlighet att Bajenpubliken är absolut bäst i damallsvenskan. Det är heller ingen skräll att de levererade under premiären. Supportrarna fyllde läktarna och ökade ABSOLUT helgens publiksnitt. Och aldrig slutade man sjunga, den energin tror jag kommer att vara betydelsefull för spelarna under säsongen. Dessutom behövs läktarkulturen inom svensk damfotboll och där sätter Bajenfansen ett enormt exempel. En stabil tiopoängare av samtliga 6 125 personer på läktarna.