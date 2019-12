Fotbollskanalen rankar damallsvenskans bästa spelare 2019: Landslagsstjärnorna slagna av stjärnskottet

Årets 25 bästa spelare i damallsvenskan är Fotbollskanalens ranking av de bästa spelarna i damallsvenskan det gångna året, från den 1 januari 2019. Spelarens insatser för ett allsvenskt lag i damallsvenskan, svenska cupen och Europaspel räknas in. Listan är framtagen Fotbollskanalens Vendela Ögren och Andreas Sundberg, samt C More och TV4:s kommentator Daniel Kristiansson, samt C More och TV4:s experter Malin Swedberg och Hanna Marklund.