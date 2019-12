Fotbollskanalen rankar allsvenskans bästa spelare 2019: Larsson och Buya Turay utanför topp 5

Plats 25-16 hittar du här.

15. Johan Dahlin

Klubb: Malmö FF Nationalitet: Sverige Född: 1986

Veteranen mellan stolparna nere i Malmö har år efter år visat vilken fantastisk målvakt han är. När man pratar om Johan Dahlin passar ett adjektiv som fantastisk, men att istället använda ett ord i stil med spektakulär tycker jag bör undvikas. Han är inte alls i närheten av att vara Neuer-typen som ger sig ut på en dribblingsräd hur som helst. Istället är han den stabila målmannen som sällan begår några större misstag och som framförallt inte släpper in särskilt mycket mål. Under den gångna allsvenska säsongen vara han även exceptionell i att just hålla bollarna bort från nätmaskorna. 16 hållna nollor blev det och lika många insläppta mål.

14. Jordan Larsson

Klubb: IFK Norrköping Nationalitet: Sverige Född: 1997

Numera spelar han i ryska Spartak Moskva, tidigare stod han för en succéartad första halva av 2019-års allsvenska. Hela 11 mål lyckades anfallaren pricka in innan han tog flyget över till vårt gigantiska grannland i öst. Väl där har han kanske inte gjort det största av avtryck, så vi riktar istället blickarna mot den kavalkad av mål som Larsson skickligt lyckades med mellan den första och 16:e omgången. Redan i premiären mot Helsingborg, som du säkert vet att han har en spänd relation till efter skandalscenerna 2016, smällde han in en kasse och därefter målade han i, i stort sett, varje match. I den nya miljön har det gått tyngre – men uttagen i Janne Anderssons trupp till januariturnén blev han. Tar han chansen där och ökar leveransen i klubblaget kan det bli svårt för den svenske förbundskaptenen att välja bland anfallarna inför sommarens EM.

13. Robin Söder

Klubb: IFK Göteborg Nationalitet: Sverige Född: 1991

I krokarna kring 2008 var han, då blott 17 år gammal, en av Sveriges utan tvekan mest eftertraktad anfallare. Som med flera andra talanger satte dock skadorna stopp för en karriär som hade kunnat bära betydligt längre än till belgiska Lokeren. Därför är det både en aning sorgligt, men samtidigt kul med tanke på hans stigande ålder, att hans år var det målmässigt bästa i hela karriären. Det ska bli kul att se vad Blåvitts nytända striker bjuder på när en ny allsvenska drar igång till våren. Eller förresten: se honom redan i vinter! Liksom Jordan Larsson är Söder uttagen till landslagets turné, som du med fördel ser på C More.

12. Isak Pettersson

Klubb: IFK Norrköping Nationalitet: Sverige Född: 1997

Om jag tyckte att man skulle undvika att använda ett adjektiv likt spektakulär när det gällde MFF-målvakten Johan Dahlin kan du tänka på motsatt sätt nu. Med ett oerhört fascinerande linjespel och en övertygande säkerhet i luftrummet, trots den ringa längden, räddade han Norrköping lite för många gånger under året. För att fortsätta på jämförelsen med Dahlin höll de bägge precis lika många nollor, men kom samtidigt ihåg att veteranen nere Skåne har ett desto tryggare försvar framför sig. I denna list knäpper han dessutom 33-åringen på fingrarna och en liknande bedömning gjorde juryn av Allsvenskans Stora Pris. Jag skulle dock inte gräma mig om jag vore Johan Dahlin, Pettersson är vass.

11. Sören Rieks

Klubb: Malmö FF Nationalitet: Danmark Född: 1987

Sedan han gjorde den känsliga, men förståeliga, övergången från IFK Göteborg till rivalen Malmö FF har dansken blivit bättre än någonsin tidigare. Trots att han faktiskt har fler medaljer i den blåvita tröjan (cupguldet 2015, som Rieks till och med avgjorde) har han verkligen hittat rätt i MFF och speciellt under Uwe Rösler. I år har dansken flankerat längs vänsterkanten på ett förtjänstfullt och poängskapande vis som få gånger tidigare under hans fotbollskarriär. Självklart var han en mycket betydande offensiv kraft i fjol, men jag har svårt att se att han var så väldigt mycket bättre i vare sig Danmark eller Nederländerna. Inte får han någon välbehövlig semester för det – Europa och ett möte Wolfsburg hägrar i februari.

10. Fredrik Ulvestad

Klubb: Djurgården Nationalitet: Norge Född: 1992

Få spelare förtjänar beröm lika mycket som Djurgårdens Fredrik Ulvestad. I det tysta har norrmannen slitit hårt på guldlagets mittfält, utan att få riktigt så mycket kredd som han egentligen är värd. Hans undanskymda roll på planen och de tämligen låga förväntningarna när han anslöt efter en misslyckad sejour i England kan vara två anledningar till underskattningen. Som motivering till att han under året var den tionde bästa kan du ta en titt på speltiden: startade samtliga matcher och blev utbytt två gånger – i laget som kröntes till det främsta i Sverige. Lars Lagerbäck, förbundskapten i Norge, kan mycket väl ha slängt ett öga på den statistiken. Först i den sista EM-kval-samlingen kallades Ulvestad in när hans Norge i november skulle möta Färöarna och Malta.

9. Rasmus Bengtsson

Klubb: Malmö FF Nationalitet: Sverige Född: 1986

Fotbollskanalens Malmö FF-expert Jonas Hansson gav den eminente mittbacken Rasmus Bengtsson högsta betyg när han summerade skåningarnas år för någon vecka sedan. Får han för en gångs skull vara helt fri från några typer av skavanker är jag fullständigt övertygad om att nästa säsong kan bli riktigt rolig för Bengtsson. Samtidigt finns det, trots att han fortfarande är mästerlig, en ålder att ta hänsyn till. Försvararen och årsbarnet Johan Dahlin håller inte för evigt. Hur tänker sportchef Daniel Andersson, som känt vill ge klubbens yngre förmågor mer speltid?

8. Darijan Bojanic

Klubb: Hammarby Nationalitet: Sverige Född: 1994

I Blåvitt somnade han helt sonika under en taktiskt genomgång. Utanför planen blev det ofta sena nätter och dålig kost. Men nu är Darijan Bojanic en annan. Till Fotbollskanalen har han medgivit det många har tänkt: oseriös tidigare – mer seriös nu. Den förändringen kan komma att bli avgörande för vilken väg Bojanics karriär tar. Oavsett vilken hans nästa klubbadress blir eller hur den framtida rollen i Hammarby kommer att se ut kan man enkelt konstatera att hans formkurva pekar åt helt rätt håll. Med en blick för spelet av internationella mått är han den spelare som utvecklats mest under det allsvenska året. Den lugna och skämtsamma Darijan finns däremot, i mer professionell paketering, kvar. En spelare som tar en öl och stoppar in en Siberia efter vinsterna är en spelare som piggar upp allsvenskan.

7. Mohamed Buya Turay

Klubb: Djurgården Nationalitet: Sierra Leone Född: 1995

Det blev aldrig särskilt bra i belgiska Sint-Truiden och Mohamed Buya Turay lånades ut till Djurgården för att få speltid. Den ettåriga vändan tillbaka till Sverige blev nog bättre än vad både han själv och hans nuvarande klubb hade tänkt på förhand. Kolossalt viktiga mål hemma mot ett kraftigt nederlagstippat Falkenberg blandades med att göra ännu viktigare baljor på Stadion i Malmö, för att ta ett välkänt exempel. Guldhjälten återvände dock i december till sin egentliga klubb, vilket han till DN har berättat är ångestfyllt. Inte kan heller Djurgårdsanhängarna tycka att det är så trivsamt att deras – och hela allsvenskans – skyttekung lämnar. Det hade däremot inte förvånat om han i framtiden spelar i Sverige någon gång. Det är trots allt här han har utvecklats till den målmaskin han är idag.

6. Sebastian Larsson

Klubb: AIK Nationalitet: Sverige Född: 1985

När det i media våren 2018 snackades om att landslagets Sebastian Larsson kunde tänka sig att vända hem började AFC Eskilstuna-supportrarna att drömma. Deras drömmar förblev dock bara drömmar. 11 juni förra året presenterades Eskilstunasonen av storklubben AIK. Monstervärvningen, som den sågs som då, kan man inte säga annat om än att den har fallit väl ut. Omgående blev han en viktig kugge i laget när han satte på sig den svartgula tröjan under förra hösten och sedan dess har han varit helt enastående. Han har matcher där han blixtrar till, men på det hela taget är han en Andreas Isaksson. Gör alltid det som krävs och begår mycket sällan några större misstag.

