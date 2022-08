Janogys glädje efter derbyvinsten: "Nu mår man bra"

Madelen Janogy hade en tuff vår med en hel del skadebekymmer. Men i den andra matchen av den damallsvenska återstarten lyckades anfallaren hitta in bakom Hedvig Lindahl två gånger om och blev stor matchhjälte framför 8978 åskådare när man vann med 3-0.

- Jag tycker det känns bra. Jag känner mig i form och känner mig stark. Det är en ny position för min del, så det handlar om att vara på rätt plats och jobbig i boxen. Sen tycker jag att vi gör varandra så otroligt bra i den här matchen. Det är lätt att spela bra fotboll och jag tycker att jag i dag levererar tillsammans med laget, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Nu mår man bra. Det är mycket glädje och det är här vi vill vara. Det finns press och vi klarar av att leverera. Man kommer att sova gott i natt.

Vad säger du om Vilde Hasunds insats i dag?

- Magi. Fantastiskt. Hon lyser som många andra i laget och jag vet att passningen kommer, jag vet att tar jag löpningen så kommer passningen. Hon gör en otrolig match.

Vad Hasund själv säger om sin insats?

- Jag är nöjd med min insats i dag och det är lätt att finna Madde i boxen. Hon gör en väldigt bra match.

Hur ser du på ert samarbete?

- Jag tycker att vi får en bättre och bättre relation och hittar varandra bra.

Norskan stod för en full träff och två assist. Och hon var lite förvånad över luckan som Hedvig Lindahl öppnade upp för henne.

- Ja lite. Jag kände att det var väldigt öppet och det var bara att placera in. Jag hade tänkte slå in bollen men såg att hon öppnade upp och då var det bara att slå in.