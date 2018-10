Missade guldchansen - men Piteå kan skriva historia ändå: "Mycket som kan hända"

Det var upplagt för guldfest inför seriefinalen mellan Rosengård och Piteå i måndags. Gästerna, som så sent som 2009 debuterade i den högsta serien, hade chansen att säkra ett historiskt SM-guld vid seger. Men Rosengård vann med 1-0 och tog över initiativet i guldstriden. Det missade drömläget fick Piteå släppa snabbt.

- Dagen efter när vi gick igenom matchen så var vi väldigt överens, det är bara är en match kvar nu och vi ska göra vårt så får vi se hur långt det räcker. Så det har vi släppt, sedan är det klart att vi tar med oss de saker vi gör bra i den matchen också. Men själva förlusten, den släppte man rätt fort i det här läget, säger anfallaren Nina Jakobsson till Fotbollskanalen.

- Det är såklart väldigt spännande. Den här sista matchen är det mycket som kan hända.

Inför lördagens slutomgång leder Rosengård, på bättre målskillnad än Piteå. En poäng bakom toppduon är Kopparbergs/Göteborg - som möter FCR på hemmaplan. Mycket kan alltså hända mellan topplagen fortfarande.

- Det borde tror jag och hoppas på såklart. Det är ju tre lag som kan bli både etta, tvåa och trea fortfarande, så Göteborg har väldigt mycket att spela om också. Så det kommer absolut att bli en tuff match där. Men det är ingenting vi kan påverka hur det går där. Vi får göra vårt hemma på LF Arena, säger Nina Jakobsson.

För Piteås del väntar Växjö på hemmaplan. Smålands-nykomlingen har gått starkt i år och ligger på en sjätteplats inför slutomgången.

- Det är klart att det blir en tuff match. Det har färgat hela den här säsongen egentligen, att många matcher - eller alla egentligen - är väldigt svåra. Det är liksom inte bara att ställa in skorna här utan det kommer att bli en riktigt tuff uppgift för oss. Men om vi spelar som vi gör när vi är som bäst så tror jag att det kommer att gå vägen, säger Nina Jakobsson.

Inför avgörandet har klubben har flyttat in en extra läktare för att fler ska kunna se matchen på LF Arena. Piteå själva bjuder in till "århundradets fotbollsfest".

- Vad jag har hört så är det ett väldigt stort intresse, och det är folk som är oroliga för att de inte ska få plats. Det är kö utanför kansliet för biljetter och så där, så intresset verkar vara väldigt stort. Jag hoppas och tror verkligen att det kommer att komma mycket folk, säger Jakobsson.

Vad hade det betytt för klubben och för staden om ni skulle ta hem det där guldet?

- Jätte-, jättemycket. Det är många som tycker att oavsett hur det slutar nu i sista matchen så har vi gjort en fantastisk säsong, och visst är det så. Men ändå att ta det där sista steget och vinna serien är ju såklart jätteviktigt och när vi har gett oss själva den här chansen så hade det ju verkligen varit... Ja, det är svårt att beskriva. Det går inte att förstå innan det har hänt.

Hur mycket vågar du hoppas på att det faktiskt blir så i det här läget?

- Nä men, det är klart att man hoppas på att det kommer att sluta så. Och det finns ingen anledning att inte hoppas och tro på det. Men det ligger ju inte i våra händer, förutom vår egen match. Så vi får se hur det går helt enkelt.

