Piteå-skrällen: kryssade mot Kristianstad

Tre poäng inkasserade i premiären. Och Piteå visade även på hög klass när man tog emot topptippade Kristianstad i hemmapremiären.

Det blev en händelserik första halvlek där Piteå inledde målskyttet efter lite mer än tio minuter spelade. En långboll hittade till Anam Imo som tvingade Josefine Harrysson till att försöka sig på en rensning, men i stället chippade backen in bollen bakom sin egen målvakt, Melina Loeck.

Men det dröjde inte länge tills kvitteringen kom. Tabby Tindell fick en boll i straffområdet av Evelyne Viens, vände sig rätt och kunde trycka in 1–1.

Det såg dock ut som att 2-1 skulle komma innan man blåste av för halvstidsvila. I den 33:e minuten gjordes Katrina Guillou ner i straffområdet och blev liggandes i gräset – straff till Piteå och Kristianstads Evelina Duljan fick syna det röda kortet. Fanny Andersson stegade fram till straffpunkten men straffen var alldeles för löst skjuten och Loeck kunde komfortabelt rädda skottet.

1-1 stod sig in i andra halvlek där gästerna med en spelare mindre på plan inledde otroligt starkt. Efter knappa fem minuter kom utökning och man hade vänt matchen. Piteå-keepern, Amanda McGlynn, missbedömde en boll – kom ut alldeles för långt och Viens kuynde peta bollen över keppern för att sedan trycka in den över mållinjen.

Det såg länge ut som att Piteå inte skulle kunna hämta sig – men Imo som gjorde första målet lyfte in bollen från högerkanten och straffsumparen Fanny Andersson skickade vackert in kvitteringen bakom Loeck som såg ut att rädda, men bollen gick i stolpen och in.

Det bjöds inte på så mycket mer på LF Arena i Piteå när man tog poäng mot topptippade Kristianstad.