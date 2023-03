Rosengård och Blågults glädjebesked: Caroline Seger tillbaka - efter 241 dagars skadefrånvaro

Efter EM i England 2022 opererades FC Rosengård och det svenska landslagets kapten Caroline Seger för en hälskada. 38-åringen har därefter kört rehab och missade både avslutningen på damallsvenskan 2022, då FC Rosengård kröntes till svenska mästare, och gruppspelet i svenska cupen 2023 när Rosengård blev utslaget i kvartsfinal av Kristianstads DFF.

Seger var nära comeback under försäsongen men problem med en vad gjorde att comebacken sköts upp.

Men nu har den kommit.

När Rosengård mötte Piteå IF i damallsvenskans säsongspremiär under fredagskvällen på Malmö IP byttes mittfältaren in i den 66:e minuten. Hon möttes av stora applåder och gjorde sina första minuter innanför de kritade linjerna på 241 dagar.

- Det är otroligt skönt (att vara tillbaka). Jag hade väl önskat ett lite bättre avslut på den här matchen, såklart. När man varit borta så länge hade man velat ha det här som ett minne, som ett positivt minne, säger Caroline Seger till Viaplay om comebacken.

Om publikens applåder:

- Alla vet hur tufft det varit och hur hårt jag har jobbat. Malmö IP är mitt hem och det var kul att kliva ut där efter sju-åtta månader, så man får tänka på det som de positiva idag.

Matchen slutade 1-1, då Piteå sent kvitterat och tagit med sig en poäng hem till Norrbotten. Men Segers comeback ger fortfarande gott med glädje och optimism för framtiden för Rosengård. Man har fått tillbaka en damallsvensk stjärna och en stor ledare både på klubb- och landslagsnivå.