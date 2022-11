Seger kritisk till "pokal-regeln": "Gör om och gör rätt"

FC Rosengård blev mästare i kavaj och fick fira på enskilt håll. Sedan väntade en hemmamatch under måndagen där den svenska mästaren besegrade Djurgården med 3-0.

Och även om man firade stort på hemmaplan var det en sak som saknades. Kronprinssessan Viktorias Pokal, den som ska lyftas under den sista omgången - vare sig mästarlaget spelar på hemmaplan eller bortaplan.

Det är något som den mesta mästaren ställer sig starkt kritisk till.

- Det är helt absurt. Jag förstår inte hur det har gått så många år och så många säsonger då det här har blivit fel. Jag har inga problem att det blir så när det avgörs i den sista omgången. Men vi har också vetat om att vi har vunnit och då kan man lika gärna ha med pokalen i Malmö, säger Caroline Seger till Fotbollskanalen.

Har ni lyft frågan till förbundet?

- Förra året försökte vi trycka på och säga att vi skulle ha bucklan. Det är inte jättesvårt att förändra och göra annorlunda. Gör om och gör rätt.

Emma Berglund:

- Det här har diskuterats länge och jag vet inte om förbundet själv tycker det är speciellt lyckat att leverera på det här sättet, om de tycker det är kul. Men vi tycker framför allt att det inte ger den glädjen man vill uppleva. Firandet på Malmö IP kändes som det riktiga även om vi hade en buckla i kartong var det betydligt roligare att lyfta den än att lyfta den riktiga framför ett stängsel med en banderoll.

Hur många gånger kan man fira?

- Man kan fira hur många gånger som helst. Sen kanske en sån här dag när vädret är dåligt och firandet inte är något att hurra för.

Förra säsongen ville FC Rosengård ändra på ”pokal-regeln” men fick som svar att man måste lämna in en motion ett år i förväg. Och Therese Sjögran avslöjar för Fotbollskanalen att man kommer att göra just nu.

- Det är klart det blir platt i dag men vi gör det bästa av det under morgondagen, vi har till och med en pokal i papp. Men det är klart att det blir ganska fattigt. Vi måste lämna in en motion och kommer att göra det under morgondagen, säger Sjögran och fortsätter:

- Det spelar egentligen ingen roll vem som vinner. Jag tycker att man ska få fira på hemmaplan.