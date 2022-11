Klart: Umeå IK åker ur damallsvenskan - föll tungt mot Kristianstad

LÄS OCKSÅ: Rosengård avslutade på topp - BP klart för nedflyttningskval

Umeå var tvunget att nå ett bättre resultat borta mot Kristianstad än vad BP gjorde hemma mot Rosengård i den sista omgången av damallsvenskan för att undvika nedflyttning till elitettan och Umeå fick en drömstart.

Vilma Koivisto såg till att gästerna tog ledningen innan minuten var spelad och där och då var BP nere på nedflyttningsplats och Umeå lyfte till kvalplats.

Glädjen skulle dock bli kortvarig för Umeå. Efter en kvarts spel hade Kristianstad vänt på matchen och vägen tillbaka blev för tuff för norrlandslaget. Matchen slutade till sist 4-1 till hemmalaget och då spelade det ingen roll att BP också föll hemma mot Rosengård.

Umeå var till årets säsong nykomling från elitettan och efter tolv inspelade poäng på 26 matcher står det klart att man får ta nya tag i divisionen under damallsvenskan 2023.

- Just nu känns det väldigt tomt, vi släpper in alldeles för enkla mål och det har vi gjort under hela säsongen, säger Umeå IK:s Olivia Holm till Viaplay efter matchen.

Alla resultat från sista omgången av damallsvenskan 2023:

AIK-IFK Kalmar: 1-2

Brommapojkarna-FC Rosengård: 0-3

Vittsjö GIK-Hammarby IF: 1-2

Djurgårdens IF-BK Häcken: 1-3

Kif Örebro-Linköpings FC: 0-0

Eskilstuna United DFF-Piteå IF: 1-3

Kristianstads DFF-Umeå IK: 4-1