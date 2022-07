Experten om "Mark Minus" tuffa start - och Nederländernas svaghet: "Det oroar"

Sverige spelar under lördagskvällen mot Nederländerna på Bramall Lane i Sheffield i EM-premiären. Blågult har mött Nederländerna vid två tillfällen i stora mästerskap - under EM 2017 och VM 2019 - och förlorat båda gångerna. Blågult kommer samtidigt från ett OS-silver, medan Nederländerna i fjol gjorde en stor förändring och bytte förbundskapten, då Sarina Wiegman, som tog landslaget till EM-guld 2017 och VM-final 2019, lämnade för England, medan engelsmannen Mark Parsons kom in.

Parsons Nederländerna har sedan dess blandat och gett, då landslaget ännu inte är helt klart för spel i VM i Australien och Nya Zeeland 2023 efter två kryss mot Tjeckien i kvalspelet. Samtidigt föll "Leeuwinnen" nyligen mot värdnationen England med 5-1 i en av tre genrepsmatcher inför sommarens Europamästerskap.

ANNONS

Lars van Soest, journalist på den nederländska tidningen De Telegraaf, menar att det inte finns allt för stora förväntningar på det nederländska landslaget inför EM-premiären.

- Nederländerna borde kunna ta sig vidare till kvartsfinal. Enligt mig är frågan om de slutar etta eller tvåa, samtidigt som en förlust mot Sverige kan visa sig vara avgörande för Nederländernas chanser i den här turneringen, säger journalisten och fortsätter:

- Om de slutar tvåa är den mest troliga motståndaren Frankrike i den första utslagsmatchen, och om så är fallet kan de regerande mästarna snart vara på ett flyg hem. Nederländerna förlorade mot Frankrike med 3-1 tidigare i år och verkade vara kraftlösa i den matchen.

Journalisten tycker samtidigt att förbundskaptenen Mark Parsons fått en lite tuff start på sin post, och att landslaget inte sett så bra ut under engelsmannens ledning mot varken lite lättare eller tuffare motstånd det senaste året.

ANNONS

- Inte särskilt imponerande, speciellt matchen mot England var en besvikelse och oroande. Laget var inte ett lag. Hälften av spelarna pressade, och den andra hälften sprang tillbaka. Det borde samtidigt vara lätt att fixa, och England var även längre fram i sina förberedelser inför EM. Men det var konstigt att Parsons inte ingrep under matchen, och efteråt tog han på sig skulden för det, så han hade sett problemet, säger van Soest.

Parsons hamnade dessutom i rampljuset i början av sin tid som förbundskapten, då han kombinerade sitt landslagsuppdrag med att vara chefstränare i den amerikanska klubben Portland Thorns, som han ledde mellan 2015 och 2021, vilket gjorde att han vid ett tillfälle missade ett par dagar av en landslagssamling efter flygstrul.

Med anledning av det gick den nederländska tidningen Voetbal International ut och kallade förbundskaptenen för "Mark Minus" med hänvisning till att förbundet, i jakten efter en ersättare till förra förbundskaptenen Sarina Wiegman, ville ha en "Sarina Plus".

ANNONS

- Hans start var lite konstig, då han fortfarande tränade Portland Thorns. Han missade också ett par dagar på ett träningsläger på grund av problem med ett flyg från USA till Europa. Wiegman sa då: "Du kan inte göra så mer. Damfotbollen i Nederländerna har växt så mycket. Jag tror att du riskerar era chanser att gå till VM".

Van Soest menar samtidigt att det inte finns så många supportrar som tror på EM-guld.

- Inte riktigt. Vi har såklart fortfarande världsklasspelare, som Vivianne Miedema, Lieke Martens, Danielle van de Donk och Jill Roord, precis som att Sherida Spitse är ett hot med sina fasta situationer. Samtidigt har inte försvaret varit på topp senaste tiden, säger journalisten och fortsätter:

- Nederländerna har haft problem mot mediokra motståndare och imponerade heller inte nyligen mot Frankrike och England. Det oroar supportrar, även om laget under VM i Frankrike visade att det är ett "mästerskapslag" och visade hur man fajtas, vilket också kan resultera i en finalplats, vilket vi sett. Det verkar samtidigt som att stämningen i laget växer.

ANNONS

Van Soest pekar vidare ut Nederländernas defensiv som den tydligaste svagheten.

- Försvaret. Mittbackarna är stora och starka, men de är ganska långsamma. Dominique Janssen spelar som vänsterback, men hon är högerfotad och tycker inte riktigt om att spela på den positionen, även om hon försöker anamma den nu.

När det kommer till landslagets styrka är det i sin tur självklart offensiven.

- Göra mål. Nederländerna kan göra mål hur som helt, var som helst, när som helst. Det är ingen överraskning, och som du vet finns Miedema (Vivianne), Martens (Lieke), van de Donk (Danielle), Roord (Jill) och Lineth Beerensteyn.

Nederländernas startelva, enligt Lars van Soest: Sari van Veenendaal - Lynn Wilms, Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen, Dominique Janssen - Jackie Groenen, Sherida Spitse - Jill Roord, Danielle van de Donk, Lieke Martens - Vivianne Miedema.

ANNONS

Sveriges möte med Nederländerna börjar klockan 21.00 under lördagskvällen och sänds på TV4 och streamat på cmore.se. Studiostart är klockan 20.00.