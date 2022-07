FEM SPANINGAR: "'It's coming home?' Inte om man spelar så här"

Rekordpublik och ett kokande Old Trafford

Det har vankats EM-feber genom hela landet. Och de engelska fansen gjorde ingen besviken när de tog över Manchester och Old Trafford - hela 68 871 personer var på plats för att se EM-premiären, det innebär också ett nytt publikrekord i EM. Dessutom så höll de engelska fansen låda från första minut till och med att slutsignalen ljöd, och till och med då slutade man inte sjunga på ett kokande Old Trafford. Det är det här damfotbollen har väntat på, och kanske är det rätt i tiden att EM spelas i fotbollens hemland.

"Finns mer att önska"

Lauren Hemp. Lauren Hemp och återigen Lauren Hemp. Hon gjorde inte sin bästa match, men hon är en otrolig spetsspelare. Genom 90 minuter var hon överallt och ingenstans. Manchester City-anfallaren täckte stora ytor och spelade in en del fina bollar men med den hypen kring henne inför mästerskapet finns det otroligt mycket mer att önska. Speciellt när man kommer undan med nöd och näppe i en premiär.

"It's coming home?" - inte om man spelar så här

Hemmanationen är en av förhandsfavoriterna, men inget av det kunde man se i premiären. Lejonen kom undan med blotta förskräckelsen och om man fortsätter så här så kommer man inte att ta hem ett EM-guld, för det finns landslag som är starkare och som kommer att göra mer mål. Med de chanserna man hade under kvällen ska man vinna med ännu högre siffror. Det här var precis godkänt för England.

"Helt ärligt imponerade man en del"

Det var inte många som på förhand trodde att Österrike skulle ha en chans i världen mot England på ett utsålt Old Trafford, men när huvuddomaren Marta Huerta De Aza visslade i gång matchen var man med från början. Österrike pressade fram, vann en del bollar men lyckades inte komma till en del avslut. Dessutom var man inte långt ifrån att ta en poäng mot hemmanationen. Österrike stod för en stabil insats och helt ärligt så imponerade man en del, trots att man inte lyckades få med sig några poäng.

Nu är Earps given

Det har inte varit helt givet. Men nu vet vi vem Englands förstamålvakt kommer att vara genom det här mästerskapet, United-keepern Mary Earps hade en relativt lugn kväll tills Österrike började pressa och då klev också Earps fram med två riktigt bra räddningar som kunde ge England en perfekt start i det här mästerskapet.