TV: Mead premiärhjälte för England - vann inför rekordpublik på Old Trafford

England tog under onsdagen emot Österrike på ett nästintill fullsatt Old Trafford i EM-premiären. Värdnationen gick in till mötet som stor favorit, då landslaget på förhand ses som en av flera guldfavoriter under nya, nederländska förbundskaptenen Sarina Wiegmans ledning, då hon är obesegrad med "The Lionesses" sedan hon tog över efter OS i fjol.

- Det var en väldigt tuff match. Österrike gör det bra och båda lagen ville verkligen vinna matchen, säger den engelska anfallaren Ellen White till TV4.

England inledde, som förväntat, med mycket boll, och fick i den 17:e minuten fira ett tidigt ledningsmål. Fran Kirby spelade fram Beth Mead i straffområdet och sedan lyfte den offensiva spelaren bollen över Manuela Zinsberger in i mål. Försvararen Carina Wenninger gjorde ett försök att rensa undan bollen, men efter VAR-granskning stod målet fast, då kulan var precis över mållinjen.

ANNONS

England skapade därefter ytterligare två fina möjligheter genom en nick av Ellen White och ett avslut av Lauren Hemp, men fick vara nöjt med uddamålsledning i halvtid i Manchester.

- Det finns fortfarande mycket att jobba på eftersom det är den första matchen i mästerskapet. Men det är viktigt att vi inleder med en vinst, säger Lauren Hemp till TV4.

Andra halvan av matchen var inte lika händelserik som den första, även om England hade en hel del boll. Med drygt 13 minuter kvar av full tid stack Österrike upp och hotade med ett giftigt avslut signerat Barbara Dunst, men då sträckte Mary Earps ut sig och motade undan avslutet. I slutet blev det även lite dramatik, då Österrike gick framåt, men i slutändan vann England med 1-0.

England fick därmed en fin start på sommarens mästerskap och dessutom inför en rekordpubliksiffra, 68 871 åskådare, vilket är ett nytt rekord i ett Europamästerskap på damsidan.

ANNONS

- Jag har aldrig spelat framför så mycket publik tidigare, så för mig var det en stor ära. Det var svårt att höra varandra men det var en magisk atmosfär, säger Hemp till TV4.

England ställs härnäst mot Norge på måndag, medan Österrike spelar mot Nordirland samma kväll i nästa vecka. Norge och Nordirland möts på torsdag i första gruppspelsmatchen.

Englands lag: Mary Earps - Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly - Georgia Stanway, Keira Walsh - Fran Kirby (Ella Toone, 63) - Beth Mead (Chloe Kelly, 64), Ellen White (Alessia Russo, 64), Lauren Hemp.

Österrikes lag: Manuela Zinsberger - Laura Wienroither, Carina Wenninger, Viki Schnaderbeck (Marina Georgieva, 77), Verena Hanshaw - Sarah Puntigam - Barbara Dunst, Sarah Zadrazil, Laura Feiersinger (Marie Höbinger, 87), Katharina Naschenweng (Julia Hickelsberger-Füller, 59) - Nicole Billa.