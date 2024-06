Bekräftat: Åtta personer anklagas för brott - efter stora bråket

England slog i söndags Serbien med 1-0 - efter mål av Jude Bellingham - i den första gruppspelsomgången i EM. Matchen var klassad som en "högriskmatch", och inför drabbningen var det bråk på stan, där tysk polis senare bekräftade att sju serber blivit gripna i Gelsenkirchen.

Under måndagen meddelar polischefen Peter Both, enligt den engelska tidningen The Guardian, att en engelsman och sju serber står anklagade för brott. Samtidigt har polisen inte fått klarhet i om det var engelsmän eller serber som provocerade fram bråket.

- Den serbiska fansgruppen var redan i restaurangen och åt uppenbarligen där och sedan försökte en större grupp engelska fans att ta sig in på den restaurangen också. Det var just det som utlöste tvisten, säger han enligt The Guardian och fortsätter:

- Vi kan inte säga nu om det var serber som vägrade släppa in engelsmän, eller om det var engelsmän som provocerade serber. Faktum är att när de försökte komma in på puben uppstod ett omedelbart fysiskt bråk

Enligt tidningen var runt 150 personer involverade i bråket, och polisen gjorde ett 50-tal identitetskontroller. Åtta personer togs i förvar, och därmed kunde de inte se matchen.