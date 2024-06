EM-RAPPORTEN: "Jag hade inte velat möta Ukraina nu"

LUNIN-PETNINGEN GAV EFFEKT

Jag skrev efter premiären mot Rumänien, som slutade i en 3-0-förlust, att det luktade målvaktsbyte i Ukraina inför gruppspelsomgång två. Andrij Lunin var svag och med en så skicklig reserv i Anatolij Trubin låg ett skifte nära till hands. Och förbundskaptenen Serhij Rebrov valde just den vägen. Trubin stod mellan stolparna mot Slovakien. Självklart en tuff smäll för Real Madrid-spelaren Lunin, som även fick se sig bänkad i Champions League-finalen tidigare i våras.

Trubin inledde också väldigt bra, och visade varför Rebrov valt att satsa på honom. Under den första kvarten stod han för flera väldigt svettiga räddningar och totalt sett gjorde han en bra match. I slutändan blev således förbundskaptenens beslut helt rätt.

KNÄCKT ZINTJENKO…

Mot Rumänien var känslan att allt det tryck och den mentala anspänning, som finns hos spelarna med tanke på hur gärna de vill ge sitt krigsdrabbade land något att glädjas över, blev för mycket att hantera. Och Rebrovs mannar hamnade snett även inledningsvis mot Slovakien. I den 17:e minuten kom också ett logiskt slovakiskt mål, efter att Arsenal-spelaren Oleksandr Zintjenko gått bort sig i en duell på ett inlägg. Zintjenko, som såg ut att vara nära tårarna innan avspark, blev rasande på sig själv. Men han peppades av flera lagkamrater efteråt, bland annat sprang keepern Trubin 30-40 meter upp i planen för att klappa om Zintjenko. Efter 1-0-målet började också Ukraina skapa intressanta saker framåt, och det är faktiskt rätt otroligt att de inte lyckades få in en kvittering innan paus. De sköt i stolpen, de brände lägen från nära håll och den obegriplige men lurige Mychajlo Mudryk slarvade bort fina situationer.

…SOM FICK SIN REVANSCH

Ukraina fortsatte att ösa på i den andra halvleken och i den 54:e minuten kom den viktiga kvitteringen, efter ett fint anfall och en klassassist av Oleksander Zintjenko, som alltså fick sin revansch. Mykola Shaparenko var sist på bollen och det väckte stort hopp bland de ukrainska supportrarna på läktaren. Stundtals skapade de väldigt bra stämning och pushade sitt lag på planen. När inhopparen Roman Jaremtjuk läckert - och välförtjänt - rullade in 2-1 till Ukraina i 80:e minuten efter en snygg nedtagning fanns det knappt några gränser för glädjen bland de gulblå. Hela bänken gick bananas, läktarna kokade och spelare kramade om varandra på ett sätt som var rörande.

I playoff-matcherna som säkrade Ukraina en EM-biljett vände de 0-1 till seger båda gångerna. De talar om att vara ett lag som aldrig ger upp, som visar samma attityd som sitt folk och sina soldater, och när de nu tagit sig över den där mentala tröskeln som uppenbarligen har varit ett bekymmer under inledningen av den här turneringen… då tror jag att de kan bli farliga. Det är långt ifrån givet att Belgien slår det här laget i sista gruppspelsomgången och eftersom det ser ut att bli en väldigt jämn grupp kan verkligen allt hända nu. En sak är säker: jag hade inte velat möta Ukraina nu om jag var en del av ett EM-lag. Det är säkert lätt att, som en som tittar på det utifrån, överdriva andan som finns i Ukrainas lag. Men under de dagar som jag bevakat laget här nere i Tyskland tycker jag mig känna något speciellt. Något verkligt genuint.

RYSK PÅVERKAN?

I samband med Ukrainas EM-premiär bekräftade Uefa för Fotbollskanalen att den ryska flaggan är förbjuden att ta in på Ukrainas matcher under turneringen. Och frågan om kriget fortsätter att leta sig in i EM på olika vis. Inför avspark under fredagen rapporterade AP att man utsatts för en manipulation. Då hade det, enligt AP, cirkulerat runt en video som var utformad som ett inslag från nyhetsbyrån innehållandes den falska uppgiften om att även den slovakiska flaggan, på grund av sin likhet med den ryska flaggan, var förbjuden mot Ukraina. Reportern Tom Krishers röst var manipulerad i videon och material från ett inslag om Tesla användes också.

DAHL TOMASSON PÅ PLATS

Jag träffade Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson utanför arenan här i Düsseldorf innan matchen. I intervjun, som går att se här, berättade han om sina intryck från EM och hur han tänker kring Slovakien - som Blågult möter i Nations League i höst. Han hävdar att han inte blev orolig när han såg Slovakien besegra Belgien i premiären, men han tryckte mycket på att ett lag som tar sig till EM är bra. Insatsen mot Ukraina lär dock inte ha skrämt slag på dansken. Ukraina visade att Slovakien är ett relativt begränsat lag som Sverige utan tvekan borde kunna slå hemma och åtminstone plocka en pinne mot på bortaplan.