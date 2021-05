Agüero ber om ursäkt: "Ett dåligt beslut"

Det var i slutet av första halvlek i lördagens möte mellan Manchester City och Chelsea som Sergio Agüero hade chansen att utöka Citys ledning från elvameterspunkten.

Så blev det inte.

Forwarden försökte med en "Panenka"-straff som Edouard Mendy i Chelseas mål kunde rädda med enkelhet.

Efter matchen fick Agüero kritik från experten Gary Lineker som på Twitter skrev: "Vilken amatör".

Nu går Agüero själv ut och ber om ursäkt.

"Jag skulle vilja be om ursäkt till mina lagkamrater, personalen och supportrarna för att jag missade straffen. Det var ett dåligt beslut och jag tar fullt ansvar", skriver han på Twitter.

City förlorade matchen mot Chelsea med 2-1 och missade därmed chansen att säkra Premier League-titeln.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.