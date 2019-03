Beskedet efter knäskadan: Jansson borta i tre veckor

Det var i toppmötet med Sheffield United i The Championship som Leedsförsvararen Pontus Jansson skadade ena knäet. Då Leeds gjort alla sina tre byten beslutade sig Jansson för att vara kvar på planen, och ta steget upp i anfallet. Under slutminuterna, då målvakten Kiko Casilla blev utvisad fick svensken dessutom ställa sig mellan stolparna.

Under söndagen kom så beskedet, från förbundet, att Pontus Jansson tvingats lämna återbud just på grund av knäskadan, och in som ersättare kallades FC Köpenhamns Sotirios Papagiannopoulos.

På måndagen skriver Leeds på sin hemsida att skadan för Jansson innebär att han blir borta från spel i runt tre veckor. Klubben rapporterar att Jansson kommer att påbörja sin rehabilitering med den medicinska personalen den här veckan.

Då åtta matcher återstår ligger Leeds trea i ligaspelet, en poäng efter just Sheffield United. De två första lagen blir direktkvalificerade till Premier League.

Förutom Jansson har även Victor Nilsson Lindelöf lämnat återbud till landslagssamlingen. I "Vigges" fall kallades Anton Tinnerholm in som ersättare.

