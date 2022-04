Dystra statistiken avslöjar Uniteds svacka: historiskt dåliga i Premier League

Manchester City, Everton, Liverpool - och nu Arsenal. Vad den kvartetten har gemensamt? Samtliga har besegrat Manchester United på hemmaplan senaste tiden.

Efter att United förlorat med 3-1 borta mot Arsenal under lördagseftermiddagen har Manchesterklubben nu förlorat fyra raka bortamatcher för första gången sedan december 1980 och mars 1981, hävdar statistiktjänsten OptaJoe.

Trots formsvackan var United-tränaren Ralf Rangnick nöjd med delar av lagets spel under lördagen.

- Jag tycker att vi visade en förbättrad prestation (jämfört med 4-0-förlusten mot Liverpool i tisdags) men i slutändan är jag besviken över resultatet. Jag tycker att vi studsade tillbaka bra från det tidiga målet (som United släppte in) och vi hade flera chanser i båda halvlekarna att göra fler mål, säger Rangnick enligt BBC.

- Jag anser att den svaga delen av vår prestation i dag var att vi inte försvarade oss bra i och utanför vårt straffområde. Jag kände också att det var tre olyckliga VAR-beslut. Vi är inte glada över VAR-besluten i dag. En förbättrad prestation men ett nedslående resultat.

Förlusten innebär dessutom att Manchester Uniteds möjligheter att nå en topp fyra-placering, som innebär spel i Champions League nästa säsong, är minimala. Ralf Rangnick tar det steget längre.

- Jag är ganska säker (på att möjligheten är borta). Även innan matchen var det inte så troligt men efter dagens resultat är chansen borta, ja, säger United-tränaren enligt BBC.

Premier League grundades 1992 och Manchester United har alltså aldrig tidigare förlorat fyra raka bortamatcher i tävlingen. Fram tills nu, då.

