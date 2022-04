United förlorade måstematchen mot Arsenal - CL-drömmen avlägsen

Det blev en minst sagt händelserik eftermiddag när Manchester United besökte Arsenal på Emirates Stadium i en måstematch. Båda lagen slåss om den sista Champions League-platsen, och inför lördagens match stod Arsenal på samma poäng som fjärdeplacerade Tottenham och United låg tre poäng bakom med en match mer spelad.

När startelvorna släpptes inför matchen var det två saker som var anmärkningsvärda. Cristiano Ronaldo var tillbaka i Uniteds elva efter att ha missat veckomötet med Liverpool, som slutade i en 4-0-förlust, efter att han och flickvännen Georgina Rodriguez tragiskt förlorat sin nyfödde son i samband med födseln.

Det andra var att Harry Maguire, som fick utstå bombhot mot sitt hem i veckan, dit polisen kallades med bombhundar, inledde på bänken. United-tränaren Ralf Rangnick motiverade bänkningen med att han kände att Maguire behövde vila efter veckan han haft.

När matchen drog i gång han domaren knappt blåsa i pipan innan Arsenal hade tagit ledningen. Nuno Tavares riktade ett inlägg från sin vänsterkant som rann igenom hela Manchester Uniteds straffområde till Bukayo Saka. Saka tilläts vända upp och avsluta, men De Gea räddade skottet. Returen snodde dock Tavares åt sig och petade in 1-0 med sitt första mål i Arsenal-tröjan.

Ett försvarsspel som såg United hånas och kritiseras.

"Har de (United-spelarna) en tävling för sämsta defensiva aktionen?", skriver The Athletic-journalisten Laurie Whitwell på Twitter.

Elanga hade tätt ett fint läge att kvittera tätt efter Arsenals ledningsmål, då han friställdes med Arsenal-målvakten Aaron Ramsdale, men svensken lyckades inte överlista målvakten som räddade.

United var sedan återigen nära på att kvittera i den 23:e minuten när högerbacken Diogo Dalot gick på avslut från distans. Portugisens avslut träffade dock ribban stenhårt och studsade ut.

Efter en dryg halvtimme pekade huvuddomaren på straffpunkten, då Bukayo Saka tacklades i ryggen. Den senare elvameterssparken placerade sedan samme engelsman distinkt i mål, vilket betydde att Londonlagets ledning var dubblad.

Kort därefter anlände reduceringen från United. Det var på en passning från Nemanja Matic som Cristiano Ronaldo kliniskt kunde göra 2-1.

Det stod sig in i halvtid, men tio minuter in i den andra halvleken fick United ett guldläge att kvittera till 2-2. Gästerna tilldelades en straff när Tavares tog bollen på armen i eget straffområde, och Bruno Fernandes klev fram för att ta den.

Det var inte portugisens dag, dock, då han satte straffen i stolpen i stället för i målet. Något som innebär att Fernandes nu missat båda sina straffar den här säsongen, då han även missade en straff i slutminuterna mot Aston Villa.

I stället skulle Arsenal göra matchens nästa mål. Granit Xhaka tilläts måtta skott från distans, och David De Gea kunde inte hålla bollen utanför mål. 3-1 till Arsenal var ett faktum, mitt i Uniteds forcering för en kvittering.

Det blev sedan slutresultatet och Uniteds kris är nu allt djupare. Arsenal ligger, i och med segern, på fjärdeplats med 60 poäng, sex poäng mer än United på sjätteplats - och då har United en match mer spelad än Arsenal. Något som innebär att Champions League-drömmen är avlägsen för United.

Tottenham kan återta fjärdeplatsen senare under lördagen, dock, om de besegrar Brentford på bortaplan. Då går de upp på lika många poäng som Arsenal fast med bättre målskillnad.

Den tidigare West Ham-försvararen James Collins:

- Manchester United-spelarna ser inte ut att bry sig tillräckligt mycket. De ser så passiva ut och det är så enkelt att ta sig igenom dem. Det finns ingen vilja att blocka skott eller nicka bort bollen, säger han i BBC:s sändning.

Startelvor:

Arsenal: Ramsdale - Soares, White, Gabriel, Tavares - Elneny, Xhaka - Saka, Ödegaard, Smith Rowe - Nketiah.

Manchester United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Telles - Matic, McTominay - Sancho, Fernandes, Elanga - Ronaldo.

