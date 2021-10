Får PL:s rikaste ägare - så kan Newcastle miljardsatsa: "Ska slåss om de stora titlarna"

Newcastle bekräftade under torsdagen att den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, har köpt klubben. The Times uppgav tidigare under torsdagen att PIF köper klubben för 300 miljoner pund, nära 3,6 miljarder kronor. PIF:s guvernör Yasir Al-Rumayyan blir därmed nu ny ordförande i den engelska klubben.

Köpet innebär också att Newcastle blir ligans överlägset rikaste klubb.

Public Investment Fond har, enligt Talksport, ett nettovärde på 320 miljarder pund, medan Manchester Citys ägare Sheikh Mansour (som tidigare var ligans rikaste ägare) har ett nettovärde på 22,9 miljarder pund.

Amanda Staveley, som är verkställande direktör för PCP Capital Partners, bekräftar att köpet innebär en storsatsning framöver. Newcastle ska slåss om titlar i framtiden.

- Det här är en långsiktig investering. Vi är glada över framtidsutsikterna för Newcastle United, säger hon i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Vår ambition är i linje med fansens, att skapa ett genomgående framgångsrikt lag som regelbundet slåss om de stora titlarna och genererar stolthet över hela världen.

Daily Mirror har i dagarna uppgett att den nya ägaren är beredd att investera 250 miljoner pund i spelartruppen. Enligt Daily Mail innebär uppköpet att Newcastle tillåts att spendera omkring 200 miljoner pund (drygt 2,3 miljarder svenska kronor), över en treårsperiod, på sin trupp utan att bryta mot Financial fair play-regler (Uefas ekonomiska regelverk).

Den nya ägaren uppges vilja göra flera förändringar och enligt flera brittiska medier kommer bland annat chefstränaren Steve Bruce få sparken. Uppgifterna om att tränaren ska få sparken har fått brittiska medier att spekulera kring vem som kan ta över. Som potentiella kandidater nämns exempelvis Eddie Howe, Steven Gerrard, Antonio Conte och Chris Wilder.

Några spelare som under senaste tiden har ryktats vara på väg in är svenske landslagsmittfältaren Jens Cajuste från Midtjylland, Hamza Choudhury från Leicester City, Ross Barkley från Chelsea, Boubacar Kamara från Marseille.

Brittiska tidningen Daily Express pekar även ut olika potentiella drömvärvningar för Newcastle - exempelvis Donny van de Beek från Manchester United, Aaron Ramsey från Juventus, Gareth Bale från Real Madrid och Andrea Belotti från Torino.