TV: Klubbköpet officiellt - här firar Newcastle-supportrarna

Under torsdagskvällen blev det officiellt att den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, köper Newcastle United från den tidigare ägaren Mike Ashley i en affär värd omkring tre miljarder kronor.

Ashley har länge varit en kritiserad ägare av Newcastle-supportrarna, mycket på grund av åsikten att han inte haft några ambitioner för klubben. Nu, efter 14 år som klubbägare, har Ashley alltså sålt klubben. Då passade supportrarna på att fira när det officiella beskedet kom.

The Guardian-journalisten Fabrizio Romano delade ett klipp på sitt Twitterkonto där Newcastle-supportrar firar utanför hemmaarenan St. James Park när det officiella beskedet om ägandebytet kom.

Bland annat skriver klubblegendaren Alan Shearer "Yesssssssss. Vi kan våga hoppas igen" på Twitter.

Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ⚪️⚫️ #NUFC



