Under fredagen meddelade Juventus att man går skilda vägar med tränaren Massimiliano Allegri. En som tidigare uppgetts vara aktuell för att ta över ”den gamla damen” är Manchester City-tränaren Pep Guardiola. Det har spanjoren tidigare dementerat och under fredagens presskonferens inför mötet med Watford gjorde han det igen.

- Hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag kommer inte att flytta till Turin, till Italien. Jag är tillfreds med att arbeta i den här klubben (Manchester City). Det är så jag känner i dag, men fotboll är föränderligt. Nästa säsong kanske inte blir lika bra, men jag kommer att vara tränare i Manchester City.

PEP 💬 How many times do I have to say? I’m not going to move to Turin, to Italy.



I am satisfied working with this club, with the people here. That is how I feel today, but football changes a lot.



Next season may not be as good, but I am going to be manager of Man City.