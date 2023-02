Klopp bedrövad: "Jag kan inte förklara det"

Liverpool har nu fyra raka matcher i Premier League utan seger.

Jürgen Klopp hånades av Wolves-supportrarna under matchen och efter den var tysken bedrövad över sitt lags insats.

- Självklart var det en hemsk start. Vi kan inte släppa in två mål på det sättet. Men det hände och vi låg under med 2-0 på grund av vårt eget fel. Vi borde ha försvarat oss bättre. Vi var passiva under den perioden. Jag kan inte förklara det. Det finns ingen ursäkt för det, säger han till PLP och fortsätter:

- För tillfället är jag så besviken och arg över de första 15 minuterna, jag kan... Hittar inte orden för det. Då har vi chanser att göra mål. Det kunde ha blivit 2-1 och det skulle ha förändrat allt, det är jag säker på.

Härnäst ställs Liverpool mot Everton i ett Merseysidederby där Everton går in med en seger i ryggen efter en skalp mot Arsenal.

- Vi måste ändra på detta omedelbart i nästa match. Everton vann idag och de är i ett bra ögonblick så vi måste bevisa oss igen.