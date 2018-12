Nilsson Lindelöf gjorde comeback - då föll United efter Shaqiris succéinhopp

Victor Nilsson Lindelöf har varit skadad den senaste tiden, men i Manchester Uniteds möte med Liverpool gjorde han oväntad comeback. När startelvorna till stormötet presenterades inför matchen stod det klart att svensken skulle spela från start.

Liverpool inledde matchen piggt och skapade en del halvchanser. Bland annat var Fabinho nära att skjuta hemmalaget till ledning efter ett bolltapp från Nilsson Lindelöf. Brassens avslut smet precis utanför David De Geas stolpe, men i den 24:e minuten skulle Liverpool ta ledningen.

Sadio Mane löpte sig fri i straffområdet och tog ner en boll på bröstet innan han placerade in den i nät. Efter ledningsmålet fortsatte Liverpool att trycka på framåt, men i stället för 2-0 Liverpool var det United som skulle kvittera. Romelu Lukaku tryckte in ett inlägg från vänster som Alisson misslyckades att greppa. Målvakten tappade ut bollen till Jesse Lingard som inte gjorde något misstag när han placerade in kvitteringen i öppet mål.

Lingards mål blev halvlekens sista och i den andra hade både lagen svårt att skapa chanser, men med knappa 20 minuter kvar fick Liverpool utdelning. Mane tog sig förbi till vänster i straffområdet och skickade in bollen framfår mål. Till slut hamnade den hos nyss inbytte Xherdan Shaqiri som tryckte till med högerfoten. Bollen gick via Ashley Young och ribban in i nät fram till 2-1 för Liverpool.

Shaqiris 2-1-mål blev inte hans sista i matchen. Med tio minuter kvar fick han bollen utanför straffområdet och testade avslut. Via Eric Bailly styrdes bollen in i nät till 3-1.

Målet blev matchens sista och Liverpool tog därmed tillbaka serieledningen från Manchester City.

- Vi kunde inte mäta oss med deras fantastiska intensitet, säger United-tränaren José Mourinho enligt BBC.

Liverpools Virgil Van Dijk till Sky:

- Det var en seger som vi verkligen förtjänade. Vi hade bäst chanser. De var ganska farliga i sina omställningar. I första halvlek spelade vi mycket centralt, men då vann de bollar och ibland var det farligt. Men vi dominerade matchen, var förberedda och redo att kämpa, säger Liverpools Virgil Van Dijk.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Clyne, Lovren, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Keita- Salah, Firmino, Mané.

Manchester United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Bailly - Darmian, Herrera, Matic, Lingard, Young - Lukaku, Rashford.